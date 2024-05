Stavebné spoločnosti očakávajú tento rok prepad trhu o 0,9 %

Bratislava 27. mája (TASR) - Stavebné spoločnosti na Slovensku očakávajú tento rok prepad trhu o 0,9 %. Dôvodom obáv sú legislatívne zmeny, inflácia či rastúce náklady na stavebné materiály. V budúcom roku by však mal nastať rast o 3,5 %. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva, ktorej výsledky odzneli na pondelkovej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva.



"Začiatkom roka vládli na trhu obavy z pokračujúceho prepadu stavebníctva na Slovensku. Koncom prvého kvartálu sa stavebná sezóna rozbehla v podobnom tempe ako v predchádzajúcom roku. To, čo dnes chýba, sú nové stavebné projekty. Zdĺhavá príprava a povoľovanie stavebných projektov vedie k odsúvaniu reálnej výstavby," uviedol člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Peter Hort.



Pre budúci rok však stavebné spoločnosti vidia príležitosť v novom stavebnom zákone, ktorý by podľa nich mal urýchliť výstavbu a priniesť nové zákazky. Taktiež podľa nich môže v roku 2025 dôjsť k celkovému ekonomickému oživeniu, a to nielen v stavebníctve.



"Očakávame, že nadchádzajúce obdobie bude znamenať pre stavebníctvo priaznivejšiu bilanciu jeho vývoja a rastu vďaka čerpaniu európskych finančných zdrojov. V pláne obnovy rátame so stavebnými investíciami vo výške takmer 2,4 miliardy eur, ktoré budú použité najmä na projekty výstavby a obnovy budov, nemocníc a infraštruktúry," objasnil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Spoločnosti tento rok očakávajú skôr stagnáciu tržieb, no v budúcom roku predikujú rast o 4,2 %. Niektoré z nich plánujú upraviť svoju cenovú stratégiu vzhľadom na rast inflácie, čo má taktiež zvýšiť nominálny rast tržieb.



Veľké stavebné spoločnosti sú vzhľadom na rast mierne optimistickejšie v porovnaní s malými firmami. Zatiaľ čo veľké firmy predpokladajú v tomto roku mierny pokles trhu o 0,5 %, v budúcom roku očakávajú nárast o 5,1 %. Malé firmy očakávajú pokles trhu v tomto roku o 1,2 % a v budúcom roku predpokladajú menej výrazný rast o 2,4 %.