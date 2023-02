Stavebné sporiteľne by mohli v budúcnosti prevziať aj banky

Bratislava 2. februára (TASR) - Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne, po jej zlúčení alebo predaji, by mohla byť v budúcnosti aj banka. Navrhujú to poslanci Miloš Svrček a Jozef Hlinka (obidvaja Sme rodina) v novele zákona o stavebnom sporení, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.



"Za súčasnej legislatívnej situácie takéto zlúčenie stavebnej sporiteľne a banky alebo prevod podniku stavebnej sporiteľne na banku nie je možné, a to z dôvodu nemožnosti kombinácie bankových licencií týchto subjektov," vysvetlili predkladatelia.



Právny nástupca, ktorý nie je stavebnou sporiteľňou, by podľa návrhu nemohol uzatvárať nové zmluvy o stavebnom sporení. Bude môcť vykonávať bankové činnosti ako stavebná sporiteľňa len vo vzťahu k zmluvám o stavebnom sporení, ktoré naňho prešli v rámci zlúčenia alebo predaja.



"Ochrana klientov - stavebných sporiteľov tak zostane plne zachovaná, pretože všetky právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých so stavebnou sporiteľňou pred jej zlúčením alebo predajom sa dospravujú podľa právneho rámca ustanoveného zákonom o stavebnom sporení," doplnili autori návrhu.



Zlúčenie či predaj stavebnej sporiteľne má podliehať predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska (NBS) tak, ako to upravuje zákon o bankách. Povinnosti právneho nástupcu stavebnej sporiteľne voči Ministerstvu financií (MF) SR ako orgánu štátneho dozoru nad poskytovaním štátnej prémie zostávajú nedotknuté, dodali predkladatelia.



Účinnosť zákona navrhujú dňom jeho vyhlásenia.