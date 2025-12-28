< sekcia Ekonomika
Stavebné úrady musia mať najmenej dvoch odborných zamestnancov
Na uvedenú povinnosť sa vzťahuje jedno z prechodných ustanovení nového stavebného zákona, ktorý je účinný od 1. apríla 2025.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Stavebné úrady v mestách a obciach musia mať najneskôr od 1. januára 2026 minimálne dvoch odborných zamestnancov spĺňajúcich osobitný kvalifikačný predpoklad. Upozornil na to na svojom webe Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR s tým, že mestá a obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby prostredníctvom stavebných úradov.
Na uvedenú povinnosť sa vzťahuje jedno z prechodných ustanovení nového stavebného zákona, ktorý je účinný od 1. apríla 2025. „Ak obec nezabezpečí výkon činnosti stavebného úradu najneskôr od 1. januára 2026 požadovaným personálnym obsadením, je povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať príslušný regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu,“ uviedol UUPV.
Podľa stavebného zákona na postavenie a výkon práce zamestnancov stavebného úradu sa vzťahujú predpisy o výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnancom tak môže byť aj ten, kto vykonáva činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, teda na dohodu.
„Samotná možnosť využitia zamestnanca na tzv. dohodu neznamená, že súhrnne nemusia byť na stavebnom úrade naplnené dva riadne úväzky. Platí, že v súhrne musí byť činnosť stavebného úradu zabezpečená minimálne dvomi úväzkami spĺňajúcimi osobitný kvalifikačný predpoklad,“ dodal UUPV.
