Stavebné výdavky v USA sa v apríli zvýšili menej, než sa čakalo

Washington 1. júna (TASR) - Stavebné výdavky v USA sa v apríli zvýšili menej, než sa očakávalo. Pokles v segmente nerezidenčnej výstavby a verejných projektov prevážil nad rastom v segmente súkromnej rezidenčnej výstavby.



Stavebné výdavky v apríli medzimesačne stúpli o 0,2 % po marcovom náraste o 1 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,5 %.



Stavebné výdavky, na ktoré pripadajú asi 4 % hrubého domáceho produktu (HDP), v medziročnom porovnaní vyskočili o 9,8 %.



Súkromné výdavky medzimesačne vzrástli o 0,4 %, keď ich podporili investície do výstavby rodinných domov. Dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach zostáva robustný, aj keď vysoké ceny materiálov, predovšetkým dreva, brzdia schopnosť stavebníkov akcelerovať produkciu.



Výdavky smerujúce do rezidenčných projektov v apríli stúpli o 1 %, výdavky v segmente súkromnej nerezidenčnej výstavby, naopak, klesli o 0,5 %. Výdavky v oblasti verejných stavebných projektov sa znížili o 0,6 %.