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Stavební inšpektori riešia okolo 150 nepovolených stavieb
Osem regionálnych úradov UUPV vybavilo v prvom polroku 2026 vyše 2600 z 3500 prijatých podnetov.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Stavebné inšpektoráty regionálnych úradov pre územné plánovanie a výstavbu, ktoré vykonávajú štátny stavebný dohľad, od svojho vzniku s účinnosťou nového stavebného zákona 1. apríla 2025 začali doteraz riešiť okolo 150 nelegálnych stavieb. Pre porušenie stavebnej legislatívy bude treba tieto stavby odstrániť. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie štátneho stavebného dohľadu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR Martin Zlocha.
„Doteraz sme začali riešiť okolo 150 stavieb, ktoré porušili stavebnú legislatívu a bude ich potrebné odstrániť. Celkovo sme od 1. apríla 2025 vybavili takmer 5000 podnetov z viac ako 8400 doručených. Naše stavebné inšpektoráty sa budú zaoberať každým z nich,“ povedal Zlocha.
Osem regionálnych úradov UUPV vybavilo v prvom polroku 2026 vyše 2600 z 3500 prijatých podnetov. Ich úlohou je kontrolovať, aby boli stavby na Slovensku postavené v súlade s platnou legislatívou a bezpečnostnými štandardmi. „Regionálne úrady opodstatnené podnety zaradzujú do plánu dohľadov a kontrol na výkon štátneho stavebného dohľadu podľa dátumu ich prijatia, ale najmä podľa ich závažnosti. Podnety, ktoré nespadajú do ich kompetencií, odstúpia na vybavenie príslušným správnym orgánom,“ uviedol úrad.
Nový stavebný zákon výrazne sprísnil pravidlá a definitívne zamedzil vzniku nových čiernych stavieb. Každá stavba, ktorá sa od 1. apríla 2025 začala stavať bez povolenia alebo v rozpore s ním, musí byť odstránená.
Stavebný inšpektorát regionálneho úradu pri zistení nepovolenej stavby vykoná štátny stavebný dohľad na podnet občana, na základe oznámenia iného orgánu alebo z vlastného rozhodnutia. Následne začne konanie o odstránení stavby. Vyzve stavebníka na vyjadrenie a na predloženie potrebných povolení a schválenej projektovej dokumentácie. Potom preverí, či ide o stavbu, prípadne drobnú stavbu v súlade s legislatívou a či je realizovaná podľa potrebných povolení.
„Ak sa potvrdí, že stavba bola postavená bez potrebného stavebného povolenia, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu nariadi stavebníkovi odstránenie stavby a určí lehotu na jej dobrovoľné odstránenie. Ak stavebník stavbu v stanovenej lehote neodstráni, regionálny úrad zabezpečí odstránenie na jeho náklady a následne ich bude vymáhať od stavebníka,“ vysvetlil postup UUPV.
Úrad tiež poradil, ako podať podnet na porušenie stavebnej legislatívy, ak sa niekto domnieva, že stavba je postavená alebo sa stavia bez potrebných povolení, prípadne v rozpore s nimi. Na príslušnom stavebnom úrade si možno overiť, či stavba má potrebné povolenie.
„Zosumarizujte základné informácie - adresu stavby, fotografie z verejného priestranstva, označenie stavby na mape a podobne. Zašlite podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke nášho úradu. Ten obsahuje všetky potrebné náležitosti,“ priblížil úrad. Podnet možno podať aj listinne alebo e-mailom na príslušnom regionálnom úrade podľa územnej príslušnosti.
„Doteraz sme začali riešiť okolo 150 stavieb, ktoré porušili stavebnú legislatívu a bude ich potrebné odstrániť. Celkovo sme od 1. apríla 2025 vybavili takmer 5000 podnetov z viac ako 8400 doručených. Naše stavebné inšpektoráty sa budú zaoberať každým z nich,“ povedal Zlocha.
Osem regionálnych úradov UUPV vybavilo v prvom polroku 2026 vyše 2600 z 3500 prijatých podnetov. Ich úlohou je kontrolovať, aby boli stavby na Slovensku postavené v súlade s platnou legislatívou a bezpečnostnými štandardmi. „Regionálne úrady opodstatnené podnety zaradzujú do plánu dohľadov a kontrol na výkon štátneho stavebného dohľadu podľa dátumu ich prijatia, ale najmä podľa ich závažnosti. Podnety, ktoré nespadajú do ich kompetencií, odstúpia na vybavenie príslušným správnym orgánom,“ uviedol úrad.
Nový stavebný zákon výrazne sprísnil pravidlá a definitívne zamedzil vzniku nových čiernych stavieb. Každá stavba, ktorá sa od 1. apríla 2025 začala stavať bez povolenia alebo v rozpore s ním, musí byť odstránená.
Stavebný inšpektorát regionálneho úradu pri zistení nepovolenej stavby vykoná štátny stavebný dohľad na podnet občana, na základe oznámenia iného orgánu alebo z vlastného rozhodnutia. Následne začne konanie o odstránení stavby. Vyzve stavebníka na vyjadrenie a na predloženie potrebných povolení a schválenej projektovej dokumentácie. Potom preverí, či ide o stavbu, prípadne drobnú stavbu v súlade s legislatívou a či je realizovaná podľa potrebných povolení.
„Ak sa potvrdí, že stavba bola postavená bez potrebného stavebného povolenia, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu nariadi stavebníkovi odstránenie stavby a určí lehotu na jej dobrovoľné odstránenie. Ak stavebník stavbu v stanovenej lehote neodstráni, regionálny úrad zabezpečí odstránenie na jeho náklady a následne ich bude vymáhať od stavebníka,“ vysvetlil postup UUPV.
Úrad tiež poradil, ako podať podnet na porušenie stavebnej legislatívy, ak sa niekto domnieva, že stavba je postavená alebo sa stavia bez potrebných povolení, prípadne v rozpore s nimi. Na príslušnom stavebnom úrade si možno overiť, či stavba má potrebné povolenie.
„Zosumarizujte základné informácie - adresu stavby, fotografie z verejného priestranstva, označenie stavby na mape a podobne. Zašlite podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke nášho úradu. Ten obsahuje všetky potrebné náležitosti,“ priblížil úrad. Podnet možno podať aj listinne alebo e-mailom na príslušnom regionálnom úrade podľa územnej príslušnosti.