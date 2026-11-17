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Stavební inžinieri: Životnosť starších hál môže predĺžiť diagnostika
Diagnostika odhaľuje aj poškodenia, ktoré nie sú viditeľné. Jednou z oblastí, ktorým odborníci venujú pozornosť, je stav predpínacej výstuže a jej ochrana pred koróziou.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Životnosť starších priemyselných, športových a poľnohospodárskych hál na Slovensku, ktoré využívajú predpäté betónové konštrukcie a boli vybudované pred niekoľkými desaťročiami, môžu predĺžiť odborná diagnostika, pravidelné kontroly a vhodná údržba. Diskutovali o tom odborníci zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) v Bratislave v podcaste Z komory, ktorý pripravuje Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). Informovala o tom v utorok Katarína Hodorová zo SKSI.
Diagnostika odhaľuje aj poškodenia, ktoré nie sú viditeľné. Jednou z oblastí, ktorým odborníci venujú pozornosť, je stav predpínacej výstuže a jej ochrana pred koróziou. Pri dodatočne predpätých konštrukciách je výstuž vedená v káblových kanálikoch, ktoré sa vypĺňajú injektážnou zmesou. Tá zabezpečuje ochranu ocele a prispieva k správnemu fungovaniu predpätého systému.
Ak injektáž nie je dostatočná a do kanálikov preniká vlhkosť, môžu vzniknúť podmienky na postupnú degradáciu výstuže. Takéto zmeny pritom nemusia byť pri bežnej vizuálnej kontrole zjavné. „Injektáž sa realizovala zhora cez kotvu a zmes prirodzene stekala smerom nadol. Spodné drôty boli aspoň čiastočne chránené, horné však často ostávali bez potrebnej pasivácie. Na stavbe pritom neexistoval spôsob, ako úplnosť vyplnenia káblových kanálikov spoľahlivo overiť,“ vysvetlil Peter Paulík.
„Diagnostika a posúdenie stavu nosných prvkov strešnej konštrukcie by mala byť komplexná, to znamená, že okrem väzníkov sa treba pozrieť aj na strešné panely, priečle, odvodňovacie žľaby a niekedy aj na stĺpy v uložení priečlí,“ priblížil Július Šoltész.
Diagnostika rozsiahlych halových objektov môže byť technicky náročná, najmä ak sa nosné prvky nachádzajú vo veľkých výškach alebo je potrebné zachovať prevádzku objektu. Čoraz väčšie uplatnenie preto nachádzajú inšpekčné drony vybavené kamerami s vysokým rozlíšením. Umožňujú podrobne zdokumentovať aj ťažko prístupné časti konštrukcie a pri opakovaných kontrolách porovnávať ich stav v čase.
„Používame technológiu, pôvodne vyvinutú vo Švédsku, pre inšpekcie jadrových elektrární a vodných stavieb. Softvér na základe snímok z dronu a algoritmov umelej inteligencie vyhodnocuje šírku aj vývoj trhlín. Pri opakovanom monitoringu vieme presne určiť, či sa porucha ďalej rozvíja, aj bez potreby inštalácie klasických sadrových terčov,“ doplnil Šoltész.
Diagnostika odhaľuje aj poškodenia, ktoré nie sú viditeľné. Jednou z oblastí, ktorým odborníci venujú pozornosť, je stav predpínacej výstuže a jej ochrana pred koróziou. Pri dodatočne predpätých konštrukciách je výstuž vedená v káblových kanálikoch, ktoré sa vypĺňajú injektážnou zmesou. Tá zabezpečuje ochranu ocele a prispieva k správnemu fungovaniu predpätého systému.
Ak injektáž nie je dostatočná a do kanálikov preniká vlhkosť, môžu vzniknúť podmienky na postupnú degradáciu výstuže. Takéto zmeny pritom nemusia byť pri bežnej vizuálnej kontrole zjavné. „Injektáž sa realizovala zhora cez kotvu a zmes prirodzene stekala smerom nadol. Spodné drôty boli aspoň čiastočne chránené, horné však často ostávali bez potrebnej pasivácie. Na stavbe pritom neexistoval spôsob, ako úplnosť vyplnenia káblových kanálikov spoľahlivo overiť,“ vysvetlil Peter Paulík.
„Diagnostika a posúdenie stavu nosných prvkov strešnej konštrukcie by mala byť komplexná, to znamená, že okrem väzníkov sa treba pozrieť aj na strešné panely, priečle, odvodňovacie žľaby a niekedy aj na stĺpy v uložení priečlí,“ priblížil Július Šoltész.
Diagnostika rozsiahlych halových objektov môže byť technicky náročná, najmä ak sa nosné prvky nachádzajú vo veľkých výškach alebo je potrebné zachovať prevádzku objektu. Čoraz väčšie uplatnenie preto nachádzajú inšpekčné drony vybavené kamerami s vysokým rozlíšením. Umožňujú podrobne zdokumentovať aj ťažko prístupné časti konštrukcie a pri opakovaných kontrolách porovnávať ich stav v čase.
„Používame technológiu, pôvodne vyvinutú vo Švédsku, pre inšpekcie jadrových elektrární a vodných stavieb. Softvér na základe snímok z dronu a algoritmov umelej inteligencie vyhodnocuje šírku aj vývoj trhlín. Pri opakovanom monitoringu vieme presne určiť, či sa porucha ďalej rozvíja, aj bez potreby inštalácie klasických sadrových terčov,“ doplnil Šoltész.