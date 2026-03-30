Stavební zamestnanci na východe a západe Nemecka budú mať rovnakú mzdu
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. marca (TASR) - Stavební robotníci vo východnom a západnom Nemecku budú od 1. apríla poberať rovnakú mzdu. Rozdiely zaniknú, keď sa mzdy v regiónoch bývalého socialistického východného Nemecka zvýšia o 5,3 %, zatiaľ čo na západe vzrastú o 3,9 %, oznámil v pondelok odborový zväz IG BAU. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Viac ako 35 rokov po zjednotení sa konečne uplatňuje princíp: jedna krajina, jedna mzda, jeden plat,“ uviedol zástupca odborov Carsten Burckhardt. „Úplné zosúladenie príjmov na východe a západe ukončuje desaťročia nerovnakého zaobchádzania,“ zdôraznil. V stavebnom sektore v Nemecku pracuje približne 920.000 ľudí, z toho viac ako 600.000 v západných častiach krajiny. Nemecko sa opäť zjednotilo 3. októbra 1990, takmer rok po páde Berlínskeho múru.
