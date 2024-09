Stavebníci: Konsolidačné opatrenia môžu viesť k stagnácii v odvetví

Bratislava 23. septembra (TASR) - Opatrenia z konsolidačného balíka môžu spôsobiť úpadok podnikateľského prostredia, stagnáciu stavebníctva či neistotu a predražovanie bytovej výstavby. Upozornil na to v pondelok Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) s tým, že si uvedomuje nevyhnutnosť konsolidácie, no podstatne viac škrtov by očakával vo výdavkoch štátu. Vládu vyzval, aby konsolidačné opatrenia a ich dosah na bytovú výstavbu prehodnotila.



Stavebný sektor podľa ZSPS ocenil, že vláda po dlhých mesiacoch predstavila ucelený plán konsolidácie verejných financií. Vývoj hospodárenia štátu bol totiž podľa neho dlhodobo neudržateľný. Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) ako jedno z konsolidačných opatrení zhodnotili zamestnávatelia v stavebníctve podľa svojich slov v princípe pozitívne, kritiku však smerovali k zavedeniu dane z finančných transakcií.



"Určite ide o lepšie riešenie než zavádzať drastické zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia tvorby hodnôt, teda zdanenia práce a hospodárenia podnikateľov. Podstatne kritickejšie však vnímame zavedenie dane z finančných transakcií, ktorá bude deformovať férové podnikateľské prostredie, keďže konkurenčnú výhodu získajú tí, ktorí nájdu lepšie spôsoby obchádzania opatrenia," priblížil prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Stavebníci pripomenuli, že bytová výstavba je zaradená do najvyššej sadzby DPH, teda 23 %. To podľa stavebníkov bude znamenať ďalšie zdražovanie bytovej výstavby a následne zvyšovanie nedostupnosti bytov. "Vo väčšine štátov Únie platí na bytovú výstavbu a opravy znížená sadzba DPH, a to vrátane Česka. Jednotlivé krajiny si totiž uvedomujú, že ide o investíciu do bývania, a teda o aktivitu v záujme štátu, ktorú je potrebné podporovať, a nie obmedzovať zvýšenou daňovou záťažou," priblížil Kováčik.



Doplnil, že ešte väčší útlm bytovej výstavby celkový výber DPH v praxi nenavýši, ale, naopak, ešte viac zníži. "Z pohľadu dlhodobých záujmov štátu by bola znížená sadzba DPH 5% na investície do bytov celkom iste významnejšia ako znížená sadzba za služby, ktoré doslova prejeme v reštaurácii," uzavrel Kováčik.