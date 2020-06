Stavebníci nevedia, aké budú sankcie za nesplnenie energetickej triedy

Bratislava 7. júna (TASR) – Stavebníci sa pýtajú, ako budú sankcionovaní v prípade, že nesplnia energetickú triedu, do úvahy pripadá napríklad neudelenie kolaudačného rozhodnutia. To je jedna zo siedmich kľúčových otázok, ktoré stavebníci adresujú vláde SR. Informovala o tom Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).



Odborníkov zo segmentu stavebníctva tiež zaujíma, či vláda pripravuje program pre investorov a stavebníkov, ktorý naštartuje rozvoj v oblasti vstupných investícií na dosiahnutie triedy A0. Táto oblasť je totiž podľa nich nevyhnutným základom pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.



Stavebníci majú takisto pochybnosti o pripravenosti stavebných úradov na nové požiadavky. „Energetický certifikát sa odovzdáva až ku kolaudácii, teda stavba už stojí - čo sa stane, ak nesplní triedu deklarovanú v projekte a ako má možnosť úrad skontrolovať pravdivosť certifikátu? Pripravuje sa jednotný softvér pre overovanie?“ pýtajú sa stavebníci.



Odborníci zo sveta stavebníctva sa tiež pýtajú, aké zelené projekty ekonomickej obnovy plánuje vláda podporiť. Poukazujú zároveň aj na to, že Slovensko obnovuje verejné budovy pomaly a nedostatočne, tempom jedno percento mesačne, pričom podľa nich by to mali byť aspoň tri percentá mesačne.



„Stavebníctvo trpí ekonomickou krízou viac a dlhšie ako iné odvetvia ekonomiky,“ dodávajú odborníci z tohto sektora. Pýtajú sa preto vlády, či v tomto smere plánuje prijať opatrenia, ktoré by predišli tomu, aby sa zopakovala situácia z poslednej prekonanej krízy z roku 2008. Vtedy sa totiž HDP a priemyselná produkcia vrátili k rastu už v roku 2010, zatiaľ čo stavebná produkcia každoročne padala až do 2014.



„Obnova a výstavba budov je odvetvie s vysokým podielom ľudskej práce a vďaka širokému dodávateľskému reťazcu podporuje aktivitu rôznych odvetví ekonomiky od malých živnostníkov po rôzne druhy subdodávok,“ dodali odborníci s tým, že obnovu a výstavbu budov realizujú živnostníci a malé firmy, pričom 96 % z nich sú subjekty s menej než desiatimi zamestnancami. Odborníci sa preto pýtajú, ako vláda pomôže týmto subjektom.