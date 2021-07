Stavebníci sa boria so zdražovaním materiálov, štát sa k pomoci nemá

Bratislava 16. júla (TASR) – Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik sa ešte v júni obrátil listom na niekoľkých ministrov pre problémy stavebného sektora v súvislosti so zdražovaním stavebných materiálov. Štát sa však zatiaľ k pomoci nemá, podľa Kováčika pritom hrozí krach stavebných firiem.



"Ide o bezprecedentný nárast cien kombinovaný s absolútnym nedostatkom materiálu, ktorý sme na Slovensku za posledných 15 – 20 rokov nezažili," napísal Kováčik v liste. Stavebné firmy tak po celej Európe čelia ekonomickej záťaži pri zmluvách v súkromnej aj verejnej sfére. Enormný rast cien totiž znižuje beztak nízke marže stavebníkov a ženie ich do ekonomicky neriešiteľných situácií.



Kováčik v liste naznačil, že keďže ide o európsky problém, európski stavebníci sa obrátili aj na európske inštitúcie. Apeloval však na slová premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), že stavebný sektor by mal byť jedným z nosných odvetví pri realizácii slovenského plánu obnovy a odolnosti. "Angažovanie stavebných spoločností vo verejných zákazkách bude, pokiaľ nebude riešená vzniknutá situácia, výrazne sťažené," uviedol Kováčik. V súčasnosti sa totiž po uzatvorení zmluvy o dielo berú úpravy cien, resp. termínov stavebných prác do úvahy len v obmedzenom rozsahu. V niektorých zmluvách je dokonca doložkou revízia ceny vylúčená alebo ju je možné uplatniť len v obmedzenej miere.



Ak štát tento problém riešiť nebude, podľa Kováčika hrozia krachy stavebných firiem, ďalšie spomalenie výstavby sprevádzané sociálnymi a ekonomickými dosahmi. "Tieto budú mať dosah na slovenskú ekonomiku vrátane ohrozenia realizácie Národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska a absorpcie súvisiacich zdrojov EÚ a verejných investícií," uzavrel Kováčik.



Spomínaný list poslal Kováčik štyrom predstaviteľom štátu – ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina), ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO), ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) a ministerke pre investície Veronike Remišovej (Za ľudí). Žiadal ich v ňom o termín stretnutia. Pozitívne reagovala iba štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková, pričom v odpovedi si pýtala návrhy, ktoré ZSPS avizovalo, že má k tejto téme pripravené. Koncom júna tieto podklady zväz aj odoslal, odvtedy sa však vec nikam neposunula.