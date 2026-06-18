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Stavebníctvo celej eurozóny v apríli vzrástlo, na Slovensku kleslo
Slovenská stavebná produkcia sa v apríli oproti marcu zmenšila o 6,7 %. V rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bol najvýraznejší medzimesačný pokles.
Autor TASR
Luxemburg 18. júna (TASR) - Produkcia stavebného odvetvia eurozóny v apríli podľa sezónne upravených údajov medzimesačne vzrástla o 0,6 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 0,8 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa stavebná výroba eurozóny zväčšila o 0,9 % a v rámci celej EÚ o 1,5 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Slovenská stavebná produkcia sa v apríli oproti marcu zmenšila o 6,7 %. V rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bol najvýraznejší medzimesačný pokles. Druhý najhorší medzimesačný pokles stavebnej výroby bol v Holandsku (-2,2 %) a tretí v Belgicku (-1,6 %). Najviac stavebníctvo oproti marcu stúplo v Rumunsku (10,3 %), Maďarsku (6,9 %) a Slovinsku (3,6 %).
Medziročne sa slovenský stavebný sektor v apríli posilnil o 14,5 %. V rámci členských štátov EÚ to bol tretí najvýraznejší rast. Viac ako na Slovensku sa medziročne stavebníctvo zväčšilo iba v Slovinsku (31,6 %) a Rumunsku (23,8 %). Stavebný sektor medziročne klesol v Belgicku (-3,8 %), Holandsku (-3,3 %) a vo Francúzsku (-2,9 %).
Slovenská stavebná produkcia sa v apríli oproti marcu zmenšila o 6,7 %. V rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bol najvýraznejší medzimesačný pokles. Druhý najhorší medzimesačný pokles stavebnej výroby bol v Holandsku (-2,2 %) a tretí v Belgicku (-1,6 %). Najviac stavebníctvo oproti marcu stúplo v Rumunsku (10,3 %), Maďarsku (6,9 %) a Slovinsku (3,6 %).
Medziročne sa slovenský stavebný sektor v apríli posilnil o 14,5 %. V rámci členských štátov EÚ to bol tretí najvýraznejší rast. Viac ako na Slovensku sa medziročne stavebníctvo zväčšilo iba v Slovinsku (31,6 %) a Rumunsku (23,8 %). Stavebný sektor medziročne klesol v Belgicku (-3,8 %), Holandsku (-3,3 %) a vo Francúzsku (-2,9 %).