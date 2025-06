Ceny domov v Británii spomalili v apríli tempo rastu na polovicu

Londýn 18. júna (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v apríli v medziročnom raste, v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci však bolo tempo rastu polovičné. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad (ONS), podľa ktorého je za týmto vývojom zvýšenie nákladov na kúpu domu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny domov sa v Británii zvýšili v apríli medziročne o 3,5 % na 265.000 libier (310.850 eur). V marci predstavoval medziročný rast cien 7 %. Štatistici v tejto súvislosti uviedli, že veľkou mierou sa pod to podpísali vyššie dane pri kúpe nehnuteľností, ktoré v krajine začali platiť od apríla, keď sa v Británii začal nový fiškálny rok.



V Anglicku dosiahla priemerná cena domu v apríli 286.000 libier, čo medziročne znamená zvýšenie o 3 %. Vo Walese dosiahla 210.000 libier, čo však predstavuje rast o 5,3 %. V Škótsku sa zvýšili ceny ešte výraznejšie, a to o 5,8 %, avšak priemerná cena následne dosiahla 191.000 libier.



Najnižšiu priemernú cenu vykázalo Severné Írsko, ktoré vykazuje vývoj cien za kvartál. V 1. kvartáli dosiahla 185.000 libier. Na druhej strane, medziročný rast predstavoval 9,5 %.



(1 EUR = 0,8525 GBP)