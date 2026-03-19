< sekcia Ekonomika
Stavebníctvo EÚ medzimesačne kleslo o 0,9 %, na Slovensku o 5,4 %
Produkcia slovenského stavebného odvetvia sa v januári medzimesačne zmenšila o 5,4 % a medziročne klesla o 0,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 19. marca (TASR) - Produkcia stavebného sektora eurozóny v januári podľa sezónne upravených údajov medzimesačne klesla o 0,1 %. V rámci celej Európskej únie sa stavebná výroba v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 0,9 %. Medziročne sa stavebníctvo eurozóny v januári oslabilo o 1,9 % a stavebný sektor celej EÚ oproti januáru minulého roka klesol o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Produkcia slovenského stavebného odvetvia sa v januári medzimesačne zmenšila o 5,4 % a medziročne klesla o 0,2 %. Medziročné oslabenie slovenského stavebníctva bolo v rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tretie najvýraznejšie. Viac stavebná produkcia oproti januáru 2025 klesla len v Poľsku (- 9 %) a Maďarsku (- 8,8 %). Medzimesačný rast stavebnej výroby zaznamenali v Nemecku (2,9 %), Holandsku (0,4 %) a v Dánsku (0,2 %).
Medziročne sa stavebná výroba najviac oslabila v Poľsku (- 11 %), Španielsku (- 9,9 %) a v Maďarsku (- 9,5 %). Najväčší rast stavebnej produkcie v porovnaní s januárom minulého roka nastal v Slovinsku (11,6 %), Bulharsku (4 %) a v Dánsku (3,3 %).
Produkcia slovenského stavebného odvetvia sa v januári medzimesačne zmenšila o 5,4 % a medziročne klesla o 0,2 %. Medziročné oslabenie slovenského stavebníctva bolo v rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tretie najvýraznejšie. Viac stavebná produkcia oproti januáru 2025 klesla len v Poľsku (- 9 %) a Maďarsku (- 8,8 %). Medzimesačný rast stavebnej výroby zaznamenali v Nemecku (2,9 %), Holandsku (0,4 %) a v Dánsku (0,2 %).
Medziročne sa stavebná výroba najviac oslabila v Poľsku (- 11 %), Španielsku (- 9,9 %) a v Maďarsku (- 9,5 %). Najväčší rast stavebnej produkcie v porovnaní s januárom minulého roka nastal v Slovinsku (11,6 %), Bulharsku (4 %) a v Dánsku (3,3 %).