Stavebníctvo EÚ v marci vzrástlo o 1,2 %, na Slovensku až o 11,4 %
Rast slovenskej stavebnej produkcie bol v rámci členských krajín Európskej únie, z ktorých boli údaje k dispozícii, v marci najsilnejší.
Autor TASR
Luxemburg 21. mája (TASR) - Produkcia stavebného odvetvia eurozóny sa v marci podľa sezónne upravených údajov medzimesačne zvýšila o 0,8 %. V rámci celej Európskej únie sa stavebná výroba v porovnaní s februárom zväčšila o 1,2 %. Medziročne stavebníctvo eurozóny v marci kleslo o 1,2 % a v rámci celej EÚ sa oproti rovnakému mesiacu vlaňajška oslabilo o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Rast slovenskej stavebnej produkcie bol v rámci členských krajín Európskej únie, z ktorých boli údaje k dispozícii, v marci najsilnejší. Slovenské stavebníctvo sa v porovnaní s februárom zväčšilo o 11,4 %. Po Slovensku nasledovalo Švédsko s rastom stavebnej výroby o 6,6 % a Poľsko s rastom o 6,1 %. Medzimesačné oslabenie stavebníctva nastalo v Rumunsku (-1,1 %), Taliansku (-0,7 %), vo Francúzsku (-0,2 %) a v Dánsku (-0,1 %).
Medziročne sa slovenská stavebná produkcia v marci zvýšila o 27,9 %. V rámci členských štátov EÚ to bol druhý najsilnejší rast. Viac sa stavebníctvo medziročne posilnilo iba v Slovinsku (29,6 %). Po Slovensku nasledovalo Rumunsko s rastom stavebnej výroby o 9,4 %. Najviac sa stavebníctvo v marci medziročne zmenšilo v Španielsku (-4,4 %), vo Francúzsku (-3,3 %) a v Rakúsku (-3 %).
