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Stavebníctvo eurozóny v máji medziročne vzrástlo o 1,2 %
Slovenská stavebná výroba sa v máji medzimesačne znížila o 1,7 %, ale medziročne vzrástla o 10 %.
Autor TASR
Luxemburg 20. júla (TASR) - Stavebná produkcia eurozóny v máji podľa sezónne upravených údajov medzimesačne stúpla o 0,4 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 0,3 %. Tempo jej rastu v eurozóne sa tak zrýchlilo po tom, ako sa v apríli posilnila o 0,1 %. V rámci celej EÚ sa však medzimesačný rast stavebníctva spomalil, keďže v apríli sa zväčšilo o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medziročne sa stavebná výroba eurozóny v máji zvýšila o 1,2 %. V rámci celej EÚ sa stavebníctvo v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zväčšilo o 1,8 %.
Slovenská stavebná výroba sa v máji medzimesačne znížila o 1,7 %, ale medziročne vzrástla o 10 %. Medziročný rast slovenského stavebníctva bol v rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tretí najsilnejší. Viac sa medziročne stavebníctvo posilnilo v Slovinsku (19,2 %) a na treťom mieste bolo Fínsko (9,4 %). Oslabenie stavebníctva oproti máju minulého roka nastalo v Španielsku (-10 %), Maďarsku (-6,7 %) a vo Francúzsku (-0,7 %).
Medzimesačne sa stavebná produkcia v rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, najviac zvýšila v Rakúsku (3,3 %), Holandsku (2 %) a Francúzsku (1,3 %). Najviac sa oslabila v Maďarsku (-6,4 %), Španielsku (-2,8 %) a Slovinsku (-1,9 %).
Medziročne sa stavebná výroba eurozóny v máji zvýšila o 1,2 %. V rámci celej EÚ sa stavebníctvo v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zväčšilo o 1,8 %.
Slovenská stavebná výroba sa v máji medzimesačne znížila o 1,7 %, ale medziročne vzrástla o 10 %. Medziročný rast slovenského stavebníctva bol v rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tretí najsilnejší. Viac sa medziročne stavebníctvo posilnilo v Slovinsku (19,2 %) a na treťom mieste bolo Fínsko (9,4 %). Oslabenie stavebníctva oproti máju minulého roka nastalo v Španielsku (-10 %), Maďarsku (-6,7 %) a vo Francúzsku (-0,7 %).
Medzimesačne sa stavebná produkcia v rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, najviac zvýšila v Rakúsku (3,3 %), Holandsku (2 %) a Francúzsku (1,3 %). Najviac sa oslabila v Maďarsku (-6,4 %), Španielsku (-2,8 %) a Slovinsku (-1,9 %).