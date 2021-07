Maďarsko plánuje obmedziť vývoz stavebného materiálu

Budapešť 2. júla (TASR) – Maďarsko plánuje zaviesť od októbra vývozné obmedzenia na stavebný materiál. Cieľom je zmierniť rast cien v tejto oblasti. Uviedol to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán.



Ako informovala agentúra Reuters, podľa Orbána rastúce ceny stavebných materiálov ohrozujú program na obnovu bývania a vláda to musí riešiť. Nemalou mierou ich zvyšuje práve rastúci vývoz základných surovín ako drevo a oceľ.



„Rozhodli sme sa, že od októbra zavedieme vývozné obmedzenia," povedal Orbán v piatok pre verejnoprávny rozhlas. Zároveň dodal, že vláda pripravuje aj ďalšie opatrenia, aby stavebný materiál bol v Maďarsku dostupný.



Takéto vývozné obmedzenia však bude musieť schváliť Brusel. S tým sa Orbán už niekoľkokrát dostal do konfliktu, napríklad za imigráciu či menšinové práva.