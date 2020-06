Stavebníctvo môže absorbovať nezamestnaných, potrebuje však investície

Bratislava 6. júna (TASR) – Stavebníctvo je schopné absorbovať časť nezamestnaných, ktorí prišli o prácu v dôsledku koronakrízy. Potrebuje však verejné investície. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Zväz spolu s partnerským zväzom zo susedného Česka pripravuje projekt rekvalifikácie pre potreby stavebníctva v oboch krajinách. Projekt chcú v krátkom čase navrhnúť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na realizáciu.



Na naštartovanie stavebníctva však najskôr treba splniť podľa Kováčika dve podmienky. Sú nimi alokované finančné prostriedky a reálne pripravené projekty so stavebnými povoleniami. V kontexte podpory verejných investícií zväz rozlišuje priame štátne investície hlavne do stavieb infraštruktúry a regionálne investície, kde sú investormi mestá, obce a kraje.



V prípade štátnych investícií sú najvýznamnejšími tie do výstavby dopravnej infraštruktúry. „Napriek prepadu výstavby v minulom roku pozitívnou správou tu je, že kľúčové investorské organizácie ako Národná diaľničná spoločnosť a Železnice Slovenskej republiky v rokoch 2018 a 2019 vynaložili nemalé prostriedky na projektovú a inžiniersku prípravu nových stavieb,“ vysvetlil Kováčik s tým, že stavebná verejnosť preto očakáva dotiahnutie stavebných povolení do konca a zúročenie v podobe vypísania tendrov na viaceré pripravované úseky. „Očakávame predstavenie aktualizovaného plánu výstavby Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na najbližšie roky,“ zdôraznil Kováčik.



V kontexte regionálnych investícií vníma zväz stavebníkov negatívne signály o tom, že samosprávy škrtajú investičné projekty alebo pozastavujú ich prípravu. „Vláda tu musí jasne pripraviť program na podporu regionálnych investícií, ktoré súvisia s verejnoprospešnými činnosťami,“ vyjadril sa Kováčik. Tieto investície totiž podľa neho vytvárajú obchodný priestor pre tých, ktorí sa venujú úsporám energií, podpore zdravotníctva, školstva, kreatívneho priemyslu alebo zvyšujú kvalitu verejného priestoru.



„Tieto regionálne verejné investície povzbudia predovšetkým sektor malých a stredných regionálnych podnikov a regionálnu zamestnanosť,“ uzavrel Kováčik s tým, že ZSPS má v spolupráci so Smart Cities klubom pripravený návrh inteligentného systému financovania takýchto investícií na solidárnom princípe, ktorý by mal byť motivačný pre pripravené mestá a obce.