Nemecká vláda poskytne pomoc stavebnému sektoru

Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecká vláda v pondelok oznámila, že odkladá navrhované stavebné predpisy ako súčasť balíka pomoci v celkovej výške 45 miliárd eur na podporu tohto odvetvia priemyslu, ktoré zasiahli vysoké úrokové sadzby a rastúce náklady. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Berlín do roku 2027 poskytne 18 miliárd eur na cenovo dostupné bývanie, pričom zvyšok financií bude pochádzať od spolkových krajín a samospráv.



"Musíme masívne rozšíriť aktivity v oblasti bytovej výstavby," povedal kancelár Olaf Scholz na tlačovej konferencii pred stretnutím s lídrami priemyslu, na ktorom sa bude diskutovať o bytovej kríze v najväčšej európskej ekonomike. "Potrebujeme cenovo dostupnejšie bývanie," dodal.



Vláda na dobu neurčitú odložila plány na prísnejšie normy izolácie budov. To je hlavnou požiadavkou priemyslu, ktorý tvrdí, že navrhované opatrenia sú príliš drahé.



Okrem toho vláda bude vystupovať proti navrhovanej legislatíve Európskej únie, ktorá by mohla vyžadovať modernizáciu miliónov budov, a to buď ich lepšiu izoláciu, alebo efektívne vykurovacie systémy. Odporcovia zákona sa obávajú, že predstavuje príliš vysokú záťaž pre vládu a majiteľov domov.



Nízke úrokové sadzby podporovali dlhé roky rozmach výstavby nehnuteľností v Nemecku, no rýchly rast úrokov to ukončil a priviedol niektorých developerov do platobnej neschopnosti, keďže obchody zamrzli a ceny klesli.



Ceny nehnuteľností v Nemecku klesli v 2. štvrťroku najviac od začiatku záznamov, ukázali minulý týždeň vládne údaje.



"Spolková vláda teraz konečne uznala, aká vážna je situácia na trhu s bývaním," povedal pre agentúru Reuters šéf Ústredného zväzu nemeckého stavebného priemyslu Felix Pakleppa.



Vláda bude v najbližších dvoch rokoch presadzovať aj premenu prázdnych kancelárií a obchodov na byty s balíkom vo výške 480 miliónov eur, uviedla ministerka výstavby Klara Geywitzová.



Medzi ďalšie opatrenia patrí rozšírenie bonusu na podporu vykurovacích zariadení šetrných ku klíme a zvýšenie dotácií na 25 % z 20 % nákladov na renováciu vykurovacieho systému, dodala ministerka.



Podľa nemeckého združenia stavebného priemyslu však sektor potrebuje skôr likviditu. "Nechceme dotácie, ale stimuly pre investície," povedal Tim-Oliver Müller zo združenia.