Podporu od štátu využila iba štvrtina stavebných spoločností

Bratislava 20. októbra (TASR) – Podporu od štátu využilo len 25 % slovenských stavebných spoločností. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva od spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce. Najviac stavebných firiem využilo kurzarbeit (48 %). Podľa opýtaných firiem by stavebníctvo po koronakríze najviac naštartovali vyššie investície štátu do verejnej výstavby.



Ako nízku mieru využívania štátnej pomoci vysvetlil riaditeľ spoločnosti SMS, konkrétne pre túto firmu neboli opatrenia vlády uplatniteľné, pretože im neklesli tržby.



Po kurzarbeite využívali stavebné firmy aj program SIH antikorona (15 %) a preklenovacie úvery alebo príspevok pre SZČO (oboje rovnako po 11 %). "Ďalších 15 % opýtaných využilo tiež iné zvýhodnenie, medzi ktoré patrí podpora štátu pri znížení zisku. Spoločnosti hodnotia administratívny proces podania žiadosti o podporu a jeho náročnosť štyrmi bodmi z desiatich možných, čiže ako pomerne jednoduchý a jasný," dodali analytici spoločnosti.



Viac ako tretina stavebných firiem očakáva od vlády vyššie investície do verejnej výstavby, štvrtina zase prísľub väčšieho objemu verejných zákaziek. "Už menej opýtaných si myslí, že by stavebníctvo podporilo dokončenie stavebného zákona (10 %) alebo podpora technického vzdelávania (osem percent)," dodala spoločnosť s tým, že ďalšia takmer štvrtina opýtaných je za iný krok zo strany vlády (23 %). Mysleli pritom napríklad na zníženie korupcie, zastavenie obmedzení v súvislosti s pandémiou, novelu zákona o verejnom obstarávaní alebo na zníženie daní a odvodov.



Spoločnosť CEEC Research je analytická a výskumná spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. Vznikla v roku 2005, keď sa špecializovala na spracovávanie výskumov a analýz stavebného sektora, následne sa jej okruh zamerania rozšíril, dnes sa už venuje napríklad aj strojárenstvu.