Produkcia v stavebnom sektore eurozóny sa v apríli vrátila k rastu

Luxemburg 19. júna (TASR) - Stavebná produkcia v eurozóne aj celej Európskej únii zaznamenala v apríli medzimesačný rast o viac než percento po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci po revízii mierne klesla. TASR o tom informuje na základe prvého odhadu štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Stavebná produkcia v eurozóne upravená o sezónne vplyvy vzrástla v apríli oproti marcu o 1,7 %. Na porovnanie, v marci zaznamenala po spresnení údajov pokles o 0,2 %. Prvý odhad Eurostatu poukazoval na rast produkcie, a to na úrovni 0,1 %.



Produkcia v stavebnom sektore sa zvýšila aj v širšej Európskej únii, a to o 1,4 %. Aj v tomto prípade to znamená návrat k rastu po marcovom poklese o 0,3 %. V prvom odhade Eurostat informoval o poklese produkcie v EÚ na úrovni 0,1 %, teda v rovnakom rozsahu ako v prípade prvého odhadu pri eurozóne.



V medziročnom porovnaní sa stavebná produkcia v menovej únii zvýšila o 3 %. V celej EÚ rast dosiahol 2,5 %.



Spomedzi členských štátov Európskej únie, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii, najvýraznejší medzimesačný rast stavebnej produkcie dosiahli Maďarsko (5,3 %), Španielsko (4,3 %) a Slovinsko (4 %). Najväčší pokles zasa zaznamenali Česko (-5 %), Dánsko (-0,9 %) a Poľsko s poklesom o 0,8 %. Stavebná produkcia na Slovensku klesla v apríli oproti marcu o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní najvyšší rast vykázali Španielsko (14,7 %), Bulharsko (7 %) a Belgicko s rastom o 6,6 %. Naopak, najvýraznejší pokles produkcie v stavebnom sektore zaznamenali Slovinsko (-5,9 %), Poľsko (-4,3 %) a Slovensko, kde produkcia klesla o 2,1 %.