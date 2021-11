Výdavky v stavebnom sektore USA v septembri nečakane klesli

Washington 2. novembra (TASR) - Výdavky v americkom stavebnom sektore v septembri nečakane klesli. Podpísali sa pod to ako súkromné výdavky, tak výdavky vo verejnom sektore.



Ako uviedlo americké ministerstvo obchodu, výdavky v americkom stavebnom sektore klesli v septembri o 0,5 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,57 bilióna USD (1,36 bilióna eur). V auguste zaznamenali mierny rast o 0,1 % na 1,58 bilióna USD. Výsledok výrazne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí počítali za september s rastom výdavkov o 0,4 %.



Pod septembrový vývoj sa podpísal súkromný aj verejný sektor, keď výdavky klesli v obidvoch prípadoch. Súkromné výdavky klesli o 0,5 % na ročnú mieru 1,23 bilióna USD. V rámci tohto sektora výdavky smerujúce do rezidenčných projektov klesli o 0,4 % a tie, ktoré smerovali do nebytových projektov, zaznamenali pokles o 0,6 %.



Pokles evidovali aj výdavky do výstavby v rámci verejného sektora. V tejto oblasti klesli o 0,7 % na ročnú mieru 343,7 miliardy USD. Vývoj ovplyvnili najmä výdavky na výstavbu diaľnic, ktoré klesli o 0,7 %. Výdavky na výstavbu škôl sa síce o 0,9 % zvýšili, pokles v oblasti výdavkov na diaľnice však nedokázali vykompenzovať.



(1 EUR = 1,1603 USD)