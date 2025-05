Výstavba bytov v Nemecku sa vlani prepadla o vyše 14 %

Wiesbaden 23. mája (TASR) - Výstavba bytov v Nemecku sa v minulom roku prepadla o viac než 14 %. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, podľa ktorého vývoj v stavebníctve ovplyvnili úrokové sadzby a zvýšené náklady v sektore. Najnovšie údaje tak znamenajú ďalší tlak na krízou sužovaný realitný sektor. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Vlani sa v Nemecku dokončilo celkovo 251.900 bytov, uviedol Destatis. To je o 42.500 alebo 14,4 % menej než v roku 2023.



„Je to prvý výraznejší pokles výstavby za ostatné roky. V rokoch 2021 až 2023 sa v Nemecku dokončilo ročne približne 294.000 bytov,“ uviedli štatistici. Hlavným dôvodom boli podľa Destatisu vysoké úrokové sadzby a náklady na výstavbu, ktoré mnohých developerov prinútili ustúpiť od pôvodných plánov.



Aj keď počet dokončených bytov bol vlani výrazne vyšší než v roku 2009, keď sa dokončilo 159.000 bytov, čo bolo historicky najmenej, v prípade rekordu z roka 2020 sú to zhruba štyri pätiny. V danom roku sa v Nemecku dokončilo 306.400 bytov. Navyše, výsledok z minulého roka ďaleko zaostáva za vládnym cieľom dokončiť ročne 400.000 bytov.



V dôsledku nízkeho počtu bytov rastú ceny nehnuteľností a nájomného a ekonómovia upozorňujú, že v najbližších rokoch sa to nezmení. Najväčší problém majú a aj v nasledujúcich rokoch budú mať najväčšie mestá ako Mníchov, Berlín či Frankfurt nad Mohanom.



Aj nová vláda, ktorá nastúpila začiatkom mája, prisľúbila väčší počet bytov. Ministerka výstavby Verena Hubertzová uviedla, že „tempo výstavby bytov sa prudko zrýchli“. V rámci týchto plánov sľúbila, že urýchli schvaľovacie procedúry, podporí moderné metódy výstavby a umožní vyčleniť na výstavbu viac pôdy.