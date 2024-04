Stavebníctvo zápasí s nedostatkom murárov, pomôcť môže murovací robot

Bratislava 18. apríla (TASR) - Stavebníctvo zápasí s nedostatkom kvalifikovaných murárov, chýbajúce pracovné sily by mohol čiastočne nahradiť murovací robot. Dokáže nahradiť viaceré fyzické činnosti i znížiť stavebné náklady. Vo štvrtok o tom informoval Dušan Koháry zo spoločnosti Wienerberger, ktorá robota vytvorila.



"Aby sme stavbárom a murárom uľahčili ich prácu, vytvorili sme v spolupráci s českou firmou KM Robotics murovacieho robota WLTR (čítaj Wallter). Veríme, že jeho implementácia na trh dokáže aspoň čiastočne pokryť nedostatok pracovnej sily v stavebníctve," priblížil Koháry.



Hoci výhodou robota je podľa jeho výrobcov neúnavnosť, presnosť a konzistentnosť, nedokáže pracovať celkom samostatne. Obsluhovať ho musia dve osoby. Jedným je operátor, ktorý robota ovláda pomoc tabletu. Druhou osobou je pomocná sila, ktorá zaisťuje prísun materiálu a zabezpečuje pomocné práce, ako sú osádzanie dorezov, polovičných tehál či stenových spôn. Murovací robot je podľa firmy v súčasnosti vhodný najmä na výstavbu dlhých rovných stien s minimom otvorov, do budúcnosti plánujú jeho ďalší vývoj.



Od robota sa očakáva, že by mohol aspoň čiastočne pokryť nedostatok pracovnej sily v stavebníctve. Stavební odborníci upozornili, že za posledných desať rokov klesol počet vyučených murárov na stredných odborných školách (SOŠ) o vyše polovicu. Odkázali pritom na údaje Centra vedecko-technických informácií SR, podľa ktorých vlani dokončilo murársky odbor iba 199 žiakov, kým pred desiatimi rokmi ich bolo 469.



"Snažíme sa neustále zdôrazňovať, že murárska profesia je mimoriadne žiadaná, poukazovať na zaujímavé finančné ohodnotenie aj vysoké uplatnenie absolventov daného odboru na trhu práce. Problém však je, že napriek tomu veľa našich žiakov, čo štúdium ukončí, nemá záujem danú profesiu vykonávať ďalej," priblížil zástupca riaditeľky pre odbornú výchovu na SOŠ stavebnej v Nitre Andrej Kubala.



Nízky záujem je aj o ďalšie remeslá, chýbajú stolári, pekári, inštalatéri, strechári či elektrikári. Možnosti štúdia niektorých remesiel na odborných školách pre nezáujem študentov postupne zanikajú.



"Trend zanikania niektorých remesiel už na stredných školách nastal. Aj u nás sa úplne vytratili remeslá ako klampiar alebo čalúnnik. Hoci pred tromi rokmi sme sa snažili opätovne odbor klampiar otvoriť, aj za pomoci jednej väčšej firmy z okolia a možnosti duálneho vzdelávania, aj napriek vynaloženej snahe sa nám nikto do odboru neprihlásil," doplnil Kubala.