Stavebník D4/R7 urobí opatrenia kvôli výskytu nepovolených látok

Bratislava 17. júla (TASR) – Spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu, podnikne potrebné opatrenia v súvislosti s výsledkami testov potvrdzujúcich výskyt nepovolených látok pri stavbe D4/R7. Recyklovaný materiál bol podľa stavebníka zakúpený len od jedného dodávateľa a použitý bol približne na 500 metrov dlhom úseku diaľnice D4.Ministerstvo dopravy v stredu informovalo o tom, že posledné vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest. Rezort tak podnikne kroky, aby bol nepovolený materiál zo stavby odstránený.skonštatovala spoločnosť D4R7 Construction.Stavebník priblížil, že približne na 500 metroch úseku diaľnice D4 sa v troch vzorkách nachádzali jednotlivé časti materiálu, ktoré mohli pochádzať z vodovodných potrubí, rozbitých brzdových platničiek z motorových vozidiel, azbestových betónových panelov alebo podobných častí a mohli obsahovať azbestové vlákna. Zdôraznil, že prvé výsledky testov nevykázali žiadnu toxickú, environmentálnu alebo zdravie ohrozujúcu kontamináciu.Materiál mal pochádzať z tzv.v bratislavskej Petržalke a bol zabudovaný do telesa diaľnice pred viac ako rokom. Použitý bol približne na 500 metrov dlhom úseku číslo 1 v kilometri 0,8 a kilometri 1,3 diaľnice D4.Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel poznamenal, že recyklovaný stavebný materiál bol zakúpený od jediného dodávateľa. Materiály obsahujúce azbest podľa neho priamo neohrozujú zdravie alebo životné prostredie, sú však klasifikované ako nebezpečný odpad a mali by byť odborne zlikvidované.uistil Bregel.V ďalšom kroku spoločnosť podrobne zhodnotí výsledky dvoch nezávislých laboratórií a v spolupráci s verejným obstarávateľom a ďalšími nezávislými odborníkmi urýchlene rozhodne, ako bude ďalej postupovať s nájdeným materiálom obsahujúcim azbest.vyhlásil stavebník.Bregel zdôraznil, že hneď ako sa spoločnosť dozvie viac, bude o tom informovať slovenskú verejnosť. Zároveň podotkol, že stavebník je zodpovedný za prevádzku diaľnice na ďalších 30 rokov, takže má dôvody na to, aby motoristom poskytol modernú diaľnicu spĺňajúcu všetky zákonné požiadavky a zabezpečil bezpečnosť osôb a životného prostredia.