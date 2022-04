Stavebný sektor vyzval na vypracovanie plánov na zabezpečenie plynu

Bratislava 8. apríla (TASR) - Najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku, platforma Budovy pre budúcnosť, vyzvalo predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO), aby vláda urýchlene začala pracovať na akčných plánoch, ktoré by riešili zníženie dovozu ruského plynu do konca roka 2022 a dlhodobé ukončenie našej závislosti od ruského plynu do konca roka 2026. V piatok o tom informovala riaditeľka tejto platformy Katarína Nikodemová. K výzve sa pripojili viac ako dve desiatky firiem, podnikateľských združení a inštitúcií zo stavebného sektora.



"Cieľom Slovenskej republiky by malo byť znížiť dovoz plynu z Ruskej federácie do konca roka 2022 v súlade so spoločným cieľom EÚ dosiahnuť pokles dovozu ruského plynu o dve tretiny a zároveň definitívne ukončiť dovoz plynu z Ruskej federácie aspoň do konca roka 2026. Je preto nutné, aby Vláda SR čo najskôr prijala jasný záväzok v podobe týchto dvoch cieľov, ktorým bude daná najvyššia politická priorita z úrovne predsedu Vlády SR. Následne by mala predstaviť balíky potrebných opatrení – napríklad v podobe nami navrhnutých akčných plánov," vyhlásila riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.



Podľa signatárov výzvy, medzi ktorými sú okrem predstaviteľov stavebného sektora aj Slovenský živnostenský zväz, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov či Prognostický ústav SAV, potrebuje Slovensko jasný plán, ako zabezpečí energetické komodity nielen na budúcu vykurovaciu sezónu, ale tiež ako sa postupne zbavíme závislosti na fosílnych palivách z Ruska.



Inštitút finančnej politiky odhaduje nárast ceny plynu na budúci rok o 60 % a tepla o 40 %, čo zvyšuje riziko nárastu energetickej chudoby. "Teraz je ten správny čas zamerať sa na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Dosiahnutie takéhoto cieľu si bude vyžadovať kombináciu opatrení v podobe diverzifikácie nových zdrojov plynu a opatrení na znižovanie samotnej potreby plynu. Akčné plány, ktoré by mala slovenská vláda pripraviť, musia počítať s podporou zvyšovania energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov," dodal v tejto súvislosti Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE (SAPI).



Základnou stratégiou akčných plánov by podľa organizátorov a signatárov výzvy malo byť okamžité ukončenie verejnej podpory inštalácie nových zdrojov na zemný plyn, bezodkladné spustenie pripravovaných podporných programov a zavedenie podpory na rýchle opatrenia, ktoré znížia spotrebu plynu v čo najväčšom počte budov a zároveň nevytvoria prekážku na dokončenie ich hĺbkovej obnovy v budúcnosti.