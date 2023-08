Stavebný zákon by mal podľa Demokratov posúdiť Ústavný súd SR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v máji schválili novelizáciu viacerých zákonov, súvisiacich s novou stavebnou legislatívou, ktorá podľa mimoparlamentnej strany Demokrati zavádza do povoľovania stavieb chaos. Vyhlásili to v pondelok na tlačovej konferencii predstavitelia strany s tým, že pripravujú podanie na Ústavný súd SR.



"Je dôležité, aby sme obránili práva verejnosti tým, že tie najspornejšie časti schválených predpisov by mal posúdiť Ústavný súd SR. Ide o časti, ktorým oberajú práva občanov na procesy a ovplyvňovanie výstavby na Slovensku. Preto sme pripravili podanie a žiadame demokratické strany o podporu," vyhlásil člen strany a štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča.



Demokrati žiadajú vládu SR o analýzu súčasného stavu, ako aj pripravenosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Taktiež by mala podľa Kiču vstúpiť do dialógu s predstaviteľmi priemyselných zväzov, ale aj Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS).



Strana informovala aj o svojich pripravených zákonoch, ktorými chcú zabezpečiť kvalifikovanú obranu práv verejnosti, ochranu životného prostredia a čo najplynulejšie povoľovanie výstavby. "Nejde nám o to, aby sme robili obštrukcie, ale o to, aby boli všetky tieto aspekty a princípy vyvážené," doplnil Kiča. Súčasťou riešení bude podľa strany taktiež obnova verejnej kontroly nad Úradom pre územné plánovanie a výstavbu.



Poslanci Národnej rady SR v máji definitívne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Majú sa tak odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy. Novela reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.