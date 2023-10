Stavebný zväz: Školy potrebujú nové programy k digitálnej výučbe

Bratislava 12. októbra (TASR) - Stavebné školy potrebujú nové vzdelávacie programy a technické vybavenie, ktoré absolventov naučia, ako využívať digitálne technológie. Hlavným nástrojom digitálnej výučby by pritom mala byť rozšírená realita (známa ako augmented reality - AR). Zhodli sa na tom odborníci z oblasti stavebníctva na konferencii, ktorú pripravil Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).



Výučba na stavebných školách by podľa ZSPS mala simulovať procesy prípravy, postupy a stavebnotechnické riešenia výstavby i obnovy budov. Nové vzdelávacie programy sú pritom pripravené, treba ich už len uviesť do všetkých odborov. "Zamestnávatelia v stavebníctve čelia prekážkam pri zapájaní do vzdelávacieho procesu. Takáto spolupráca je komplikovanejšia," priblížil prezident ZSPS Pavol Kováčik. Odborníci sa venovali aj umelej inteligencii a jej technológii, ktorá by mohla zlepšiť napríklad proces plánovania stavby a bezpečnosť na stavenisku.



Na konferencii sa zišli odborníci z rôznych oblastí stavebníctva, štátnej i verejnej správy. Diskutovali hlavne o inováciách stavebnej výroby, smart energetických službách či vzdelávaní v odvetví na najbližších sedem rokov. "Diskutovali sme aj o symbióze ľudí s robotmi podporovanej rozšírenou realitou a umelou inteligenciou. Riešili sme novú stavebnú legislatívu, bytovú politiku či obnovu budov," vysvetlil Kováčik.



Odborníci tiež diskutovali o nových konceptoch smart energetických služieb, o úložiskách energie či o flexibilite riešení v rámci projektu BungEES (smart riešenia na zníženie spotreby elektriny v špičkách), ktorý je financovaný z eurofondov. Zhodli sa tiež, že podnikatelia sa musia rýchlo zorientovať v udržateľnom investovaní, aby dokázali byť konkurencieschopní.



ZSPS priblížil, že dôležitú úlohu pri tom bude zohrávať digitalizácia stavebníctva, automatizácia, robotizácia či umelá inteligencia. "Lepší prístup energetických spoločenstiev ku kapitálu súvisí aj s posunom investorov a finančných domov smerom k udržateľným investíciám v zmysle taxonómie EÚ, ktorá špecifikuje technické podmienky na predmet investície," vysvetlil Kováčik s tým, že investície, ktoré nezodpovedajú týmto podmienkam, budú mať nižšiu šancu získať financovanie.