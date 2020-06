Stavitelia nesúhlasia s povinnosťou stavať domy A0

Bratislava 16. júna (TASR) – Iba 10 % odborníkov zo sveta projekcie a architektúry stavieb súhlasí s platnou legislatívou o navrhovaní domov s takmer nulovou potrebou energie. Vyplýva to z prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR však pre TASR potvrdilo, že zmenu legislatívy neplánuje, chce pokračovať aj v dotačnej schéme na stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Povinnosť, aby boli všetky nové budovy od roku 2021 konštruované v energetickej skupine A0 je požiadavkou Európskej únie a Slovensko sa na to pripravuje postupne od roku 2012, tvrdí ministerstvo.



Viac ako polovica (55 %) respondentov prieskumu nesúhlasí s povinnosťou stavať A0 domy a myslia si, že pre stavbu takéhoto domu by sa mal každý staviteľ rozhodnúť dobrovoľne, pričom toto rozhodnutie by podľa nich malo byť ocenené štátnou dotáciou.



Zhruba 35 % odborníkov súhlasí s povinnosťou stavať takéto domy, ale iba v prípade, že zvýšenie nákladov by štát kompenzoval dotáciami. Prieskumu sa zúčastnilo 101 slovenských odborníkov v máji tohto roka.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo dotácie na takéto domy ešte minulý rok a pre veľký záujem štartuje od 1. júla aj druhú výzvu. Dotáciu môžu záujemcovia získať v maximálnej výške 8000 eur.



"Naše združenie pripravuje manuál, ktorý žiadateľom uľahčí proces a poskytne im praktické rady, ako majú žiadosť a jej prílohy správne vyzerať. Aj vďaka upozorneniam na najčastejšie chyby, ktoré sa podľa našich informácií najviac vyskytovali počas výzvy v roku 2019," avizuje predseda združenia Martin Mihál.



Ako dodalo ministerstvo, opatrenia, ktoré robí v tejto oblasti, vedú k tomu, že všetci zúčastnení na príprave a realizácii takýchto budov, počnúc investorom, výrobcom stavebných výrobkov, projektantom alebo stavebnou firmou, sú v dostatočnom časovom predstihu informovaní o požiadavkách a pripravení na realizáciu budov s takmer nulovou potrebou energie.



„Cieľom je zníženie spotreby energie na celoeurópskej úrovni, znižovanie náročnosti prevádzky budov, zlepšovanie kvality vnútorného prostredia a zdravia obyvateľstva, pretože v budovách trávime veľké množstvo času, a najmä ochrana životného prostredia,“ uzavrel rezort.