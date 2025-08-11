< sekcia Ekonomika
Stávkové spoločnosti sú za obmedzenie nelegálneho online hazardu
Eliminácia čierneho trhu by mala byť podľa asociácie aj súčasťou ďalšieho konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Asociácia stávkových spoločností Slovenska podporuje iniciatívu Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR obmedziť nelegálne online hazardné stránky. Za posledný rok hralo na takýchto stránkach viac ako štvrť milióna Slovákov, preto spustenie ich blokácie by malo byť čo najskôr. Asociácia tak reagovala na vyjadrenia ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) k pripravovanej novele zákona o hazardných hrách.
„Čierny trh s hazardom poškodzuje štát aj hráčov. Prevádzkovatelia bez licencie nedodržiavajú platné nariadenia a neplatia dane ani odvody do štátneho rozpočtu, ktorý tak prichádza o stovky miliónov eur ročne. Ministerstvo cestovného ruchu a športu vypočítalo, že táto suma môže dosahovať až 320 miliónov eur. Hráči na takýchto platformách nie sú na rozdiel od licencovaných prevádzkovateľov chránení a sú vystavení rôznym bezpečnostným rizikám,“ uviedla asociácia.
Eliminácia čierneho trhu by mala byť podľa nej aj súčasťou ďalšieho konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb. „Je nevyhnutné, aby bola legislatíva nastavená tak, aby ochránila hráčov, zabezpečila férové konkurenčné prostredie a zároveň prispela k transparentnému a zodpovednému podnikaniu v odvetví hazardných hier na Slovensku,“ dodala asociácia.
