Stavrovská: Elektronické služby sú dostupnejšie zdravotne postihnutým
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Od 28. júna tohto roka platí zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, firmy tak majú povinnosť sprístupniť pre nich elektronické služby napríklad v doprave, bankovníctve alebo technológiách. Poskytovatelia finančných služieb, prepravných spoločností, internetových obchodov a ďalšie spoločnosti pôsobiace v online prostredí by mali mať určitú metodiku, ako pristupovať k napĺňaniu tohto zákona. Povedala to vo štvrtok na tlačovom brífingu komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
„Je veľmi dôležité, aby sa tento zákon napĺňal tak, aby z neho profitovali ľudia so zdravotným postihnutím, bol prístupný pre nich vo všetkých jednotlivých sférach,“ uviedla Stavrovská. Zároveň vysvetlila, že v oblasti dopravy sa to týka najmä informácií, kedy a akým spôsobom si môžu ľudia kúpiť cestovné lístky a dozvedieť by sa mali aj o obchodných podmienkach prepravy. Pri bankách a poisťovniach ide o sprístupnenie informácií týkajúcich sa bankomatových kariet a ďalších bankových služieb. Rovnako aj rôzne odborné knihy a informácie by mali byť dostupné v určitom formáte, ktorému rozumejú nevidiaci, nepočujúci či ľudia s mentálnym postihnutím.
Tatiana Švrčková zo spoločnosti Slovak Telekom spresnila, že firma začala robiť zlepšenia v oblasti sprístupnenia služieb a poskytovania informácií zrozumiteľnou formou pre túto skupinu ľudí už pred niekoľkými rokmi. Patrí medzi ne napríklad online tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím do posunkového jazyka či mobilná aplikácia pre nevidiacich, cez ktorú sa dostanú k rôznym informáciám, ale aj k navigácii, prípadne im pomôže pri nákupe prečítať pokladničný blok.
Kontroly súkromných subjektov bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá môže firmám za neprístupné tovary a služby udeliť napomenutia alebo pokutu vo výške od 200 eur do 30.000 eur. „Zmyslom tohto zákona nie je to, aby sa udeľovali nejaké finančné postihy, dôležitou úlohou je dostať zákon do života, aby sa každému podnikateľovi, ktorý si vytvára či už webovú stránku alebo vyrába nejaký takýto výrobok, dostal pod kožu a bral automaticky, že tieto veci musí splniť,“ dodal Marián Jargaš zo SOI.
