< sekcia Ekonomika
Stavy ošípaných boli v SR k 30. aprílu 2026 na úrovni 476.620 kusov
Od prvého potvrdeného výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky dňa 24. júla 2019 do 15. mája 2026 bol vírus potvrdený v 47 chovoch domácich ošípaných.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 30. aprílu 2026 na úrovni 476.620 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu na svojom rokovaní vzala na vedomie vláda.
„Od prvého potvrdeného výskytu AMO na území Slovenskej republiky dňa 24. júla 2019 do 15. mája 2026 bol vírus potvrdený v 47 chovoch domácich ošípaných. Najväčší počet prípadov, spolu 39, bol zaznamenaný v rokoch 2019 - 2021. V roku 2022 bolo potvrdených päť prípadov výskytu ochorenia a následne po viac ako dvoch rokoch bolo opätovne zaznamenané jedno ohnisko AMO u domácich ošípaných. V roku 2025 bol potvrdený jeden prípad v komerčnom chove. Posledné potvrdené ohnisko bolo zaznamenané 5. mája 2026 v chove ošípaných v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom, v ktorom sa nachádzalo 805 ks ošípaných,“ spresnil agrorezort.
„Na základe epizootologického vyšetrenia boli následne identifikované dve sekundárne ohniská, v ktorých bolo ochorenie taktiež potvrdené a zvieratá boli neškodne zlikvidované (4 kusy uhynuli a 19 kusov bolo usmrtených). Od prvého výskytu AMO v chovoch domácich ošípaných bolo v rámci eradikačných opatrení celkovo depopulovaných a neškodne zlikvidovaných 50.826 ks ošípaných,“ dodalo MPRV.
Od začiatku poľovníckej sezóny 2026/2027, teda od 1. marca do 30. apríla 2026, bolo na území Slovenskej republiky ulovených 3718 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu apríla 2025 bolo ulovených 2999 ks diviačej zveri.
„Od prvého potvrdeného výskytu AMO na území Slovenskej republiky dňa 24. júla 2019 do 15. mája 2026 bol vírus potvrdený v 47 chovoch domácich ošípaných. Najväčší počet prípadov, spolu 39, bol zaznamenaný v rokoch 2019 - 2021. V roku 2022 bolo potvrdených päť prípadov výskytu ochorenia a následne po viac ako dvoch rokoch bolo opätovne zaznamenané jedno ohnisko AMO u domácich ošípaných. V roku 2025 bol potvrdený jeden prípad v komerčnom chove. Posledné potvrdené ohnisko bolo zaznamenané 5. mája 2026 v chove ošípaných v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom, v ktorom sa nachádzalo 805 ks ošípaných,“ spresnil agrorezort.
„Na základe epizootologického vyšetrenia boli následne identifikované dve sekundárne ohniská, v ktorých bolo ochorenie taktiež potvrdené a zvieratá boli neškodne zlikvidované (4 kusy uhynuli a 19 kusov bolo usmrtených). Od prvého výskytu AMO v chovoch domácich ošípaných bolo v rámci eradikačných opatrení celkovo depopulovaných a neškodne zlikvidovaných 50.826 ks ošípaných,“ dodalo MPRV.
Od začiatku poľovníckej sezóny 2026/2027, teda od 1. marca do 30. apríla 2026, bolo na území Slovenskej republiky ulovených 3718 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu apríla 2025 bolo ulovených 2999 ks diviačej zveri.