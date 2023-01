Bratislava 11. januára (TASR) - Stavy ošípaných boli v SR k 30. novembru 2022 na úrovni 417.053 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO), z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



"Prioritou pri africkom more ošípaných je chrániť veľkochovy a domáce chovy ošípaných, ktorých populácia každoročne výrazne klesá. Najviac úsilia v boji proti africkému moru ošípaných musíme vyvinúť práve v juhozápadnej časti Slovenska, kde sú najväčšie produkčné chovy ošípaných," uviedol agrorezort.



Od 1. marca do konca novembra 2022 bolo podľa informatívneho materiálu MPRV ulovených 38.878 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu novembra 2021 bolo ulovených 52.573 ks diviačej zveri. Uhynutých bolo do konca novembra minulého roku 895 ks, kým ku koncu novembra 2021 to bolo 3375 ks diviačej zveri.