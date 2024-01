Stavy ošípaných boli v SR k novembru na úrovni 2023 448.009 kusov

Bratislava 10. januára (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 30. novembru minulého roka na úrovni 448.009 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



"V roku 2022 bolo zaznamenaných päť prípadov výskytu AMO u domácich ošípaných. Posledný potvrdený prípad bol 26. júla 2022 v okrese Michalovce, kde bol nariadená depopulácia 62 ks ošípaných. K 30. novembru 2023 nebol potvrdený žiadny ďalší pozitívny prípad u domácich ošípaných," uviedol agrorezort.



Od 1. marca do konca novembra 2023 bolo podľa informatívneho materiálu MPRV ulovených 45.291 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu novembra 2022 bolo ulovených 38.878 ks diviačej zveri. Uhynutých bolo do konca novembra minulého roka 953 ks, ku koncu novembra 2022 to bolo 895 ks diviačej zveri.