Ste pripravení na zálohovanie? Zistite všetko, čo potrebujete vedieť

O nápojových obaloch

O zálohách

O odberných miestach a zálohomatoch

O systéme zálohovania na Slovensku

Bratislava 1. januára (OTS) - Čo čaká zákazníkov a obchody, ako bude celý systém zberu fungovať a na čo sa musíme pripraviť? Prečítajte si podrobné otázky a odpovede.Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ netýka, sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto obaly budeme naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov.Zálohovať môžeme len tie obaly, ktoré sú označené symbolom zálohovania, teda veľkým symbolom Z vsadeným do recyklačných šípok. Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho bude text „ZÁLOHOVANÉ“.Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat overiť a vyplatiť vám naspäť záloh.Ak plastové fľaše a plechovky zálohovať nebudeme, záloh 15 centov nám prepadne. Čo je však oveľa dôležitejšie, nevyužijeme príležitosť efektívneho zberu odpadov, ktorý môže viesť k recyklácii z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky a odľahčeniu životného prostredia.Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.Staré nezálohované obaly bez „Z“, obaly zo zahraničia, obaly s poškodenou etiketou, obaly nespadajúce pod zálohový systém, ktoré zálohomat neprijme sa nezálohujú, zálohomat alebo ručný skener ich neprevezme a nevyplatí sa záloh. Takéto obaly patria do žltého kontajnera na triedený zber ako doteraz. Je na rozhodnutí obchodníka, či sa rozhodne staré obaly, ktoré nie sú súčasťou zálohového systému zbierať do osobitnej nádoby a následne sa o nich postarať. Správca zálohového systému však prevezme od obchodníka len zálohované plastové fľaše a plechovky.Výška zálohu je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná – 15 centov. Nezáleží teda na tom, či vraciame plastovú fľašu alebo plechovku a či má zálohovaný obal objem 2 deci alebo 2 litre.Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na Slovensku, bez ohľadu na to, kde sme ich predtým kúpili, avšak vrátený záloh môžeme následne minúť len v predajni, kde sme dané obaly odovzdali.Pre zákazníkov je celý systém nastavený prakticky a jednoducho. Prázdne obaly prinesieme do obchodu, vložíme ich do zálohomatov alebo odovzdáme pri pokladniach a počkáme si na potvrdenie o zálohu. Záloh môžeme minúť pri ďalšom nákupe, alebo nám jeho výšku vyplatia pri pokladni.Prázdne plastové fľaše či plechovky budeme po novom nosiť späť do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné. Obaly budeme vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších obchodoch pri pokladni, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného skenera.Mapu zapojených odberných miest zverejní Správca zálohového systému na webových stránkach www.slovenskozalohuje.sk a/alebo www.spravcazaloh.sk začiatkom roka 2022 a bude sa priebežne aktualizovať s počtom pribúdajúcich zapojených predajní.Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac informácií sa dozviete v dokumente Spôsoby odberu dostupnom na webovej stránke Správcu zálohového systému. https://spravcazaloh.sk/#zistit-viac Zálohomaty slúžia na prijímanie, rozpoznávanie, triedenie aj skladovanie obalov. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s výškou zálohu, ktorý za vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatov na zálohovanie sklenených fliaš.Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho centra a odtiaľ na recykláciu. Následne sa z recyklovaného materiálu budú môcť vyrobiť nové fľaše či plechovky na ten istý účel. Práve táto výhoda sa radí medzi najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takéto efektívne zálohovanie nebolo možné.Jednorazové obaly na nápoje, so symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“ budú postupne pribúdať v obchodoch od januára 2022. Platí aj prechodné obdobie na vypredanie zásob nápojov, ktoré nie sú zálohované, tie môžete na pultoch predajní kúpiť maximálne do 30. júna 2022. Po tomto dátume si kúpite už len zálohované plastové fľaše a plechovky na nápoje.Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre všetkých výrobcov nápojov, ktorí ich uvádzajú na trh v Slovenskej republike povinné. Povinne sú zapojené aj predajne, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300m2, tie musia odoberať od zákazníkov zálohované obaly bez ohľadu na to, kde si zákazník kúpil. Výška zálohu je vždy uvedená oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja.Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Správca vytvára, financuje a koordinuje celý zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Ministerstvo životného prostredia SR kontroluje a reguluje zálohový systém.