Steep Plast Slovakia rozšíri výrobné priestory v priemyselnom parku

Nitra 4. apríla (TASR) - Spoločnosť Steep Plast Slovakia, s. r. o., rozšíri svoje priestory v nitrianskom priemyselnom parku Sever. Rozšírením už existujúcej haly firma zvýši svoje výrobné i skladové priestory, uviedol investor v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vzniknúť by malo 50 nových pracovných miest.



V rámci tretej etapy budovania výrobného areálu plánuje spoločnosť prístavbu výrobnej haly, ktorá by mala vzniknúť predĺžením existujúcej haly. Objekt bude pozostávať zo skladu materiálu, výrobnej časti a expedičného skladu. Súčasná zastavaná plocha 10.940 metrov štvorcových by sa mala rozšíriť o ďalších 6700 metrov štvorcových.



Francúzsky investor Steep Plast sa v nitrianskom priemyselnom parku Sever etabloval v roku 2008. Nosný výrobný program tvorí výroba plastových komponentov pre automobilový priemysel.