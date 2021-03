VIDEO Štefanec: InvestEU ponúkne Slovákom ďalší kapitál na diaľnice

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nový program InvestEU, ktorý má za cieľ zmobilizovať verejné a súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich financovaniu. Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) pre TASR spresnil, že pre Slovensko prijatie tohto programu znamená šancu dostať sa k ďalšiemu balíku financovania v náročnej dobe po koronakríze.



Nový program je súčasťou balíka obnovy EÚ po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur a jeho cieľom je podporovať strategické, udržateľné a inovatívne investície, pomôcť riešiť zlyhania trhu, či nedostatok investícií v cieľových sektoroch. Pomocou záruky v objeme 26 miliárd eur z rozpočtu EÚ by mal v období 2021 – 2027 zmobilizovať do 400 miliárd eur, ktoré budú preinvestované vo všetkých členských krajinách Únie.



Štefanec, ktorý je v EP predsedom platformy SME Europe zameranej na podporu malých a stredných podnikov uviedol, že z nedávneho prieskumu, ktorý si nechala vypracovať SME Europe jasne vyplýva, že podnikatelia chcú mať menej byrokracie a ľahší prístup ku kapitálu. Podľa jeho slov presne to program InvestEU zabezpečuje.



Upozornil, že v podstate ide o pokračovanie programu Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý zaviedol predošlý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. "Teraz tento nápad pokračuje. Dávame dohromady spolu so súkromnými investormi viac než 300 miliárd eur práve pre kapitálové možnosti malých podnikov. Menej byrokracie a projekty predovšetkým v oblasti vedy a výskumu a digitalizácie. Verím, že tento program pomôže vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré potrebujeme aj Slovensku." opísal situáciu poslanec.



Štefanec pripomenul, že cez EFSI sa podarilo zafinancovať diaľničný obchvat Bratislavy a teraz nové zdroje, ktoré budú k dispozícii cez InvestEU budú môcť Slováci využiť na ďalšie diaľničné úseky, ale napríklad aj na digitálnu infraštruktúru či na pomoc malým podnikateľom.



Program InvestEU ešte musia odobriť aj ministri členských krajín (Rada EÚ). Do platnosti vstúpi dvadsať dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.