Štefanec na kongrese viedol panel o malom a strednom podnikaní v EÚ

Bukurešť 6. marca (TASR) - Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) v stredu v rámci kongresu Európskej ľudovej strany (EPP) v Bukurešti predsedal pracovnému panelu zameranému na malé a stredné podniky (MSP) v EÚ. Z Bukurešti o tom informuje spravodajca TASR.



Štefanec ako predseda platformy EPP s názvom SME Europe, zameranej na podporu malých podnikateľov, pracovný panel organizačne pripravil s rumunským europoslancom Iuliom Winklerom. Na podujatí vystúpila aj eurokomisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová a osobitný vyslanec Európskej komisie pre MSP Markus Pieper.



Komisárka upozornila, že prostredníctvom podpory MSP treba riešiť aj problémy malých farmárov a dodala, že malí a strední podnikatelia predstavujú veľký výsek spoločnosti a dotvárajú tvár komunity v každej krajine.



Dodala, že súčasné zmeny vo svete sú veľkou neistotou pre MSP, a preto podporu konkurencieschopnosti treba spájať s udržateľnosťou. Podľa jej slov eurokomisia vlani v septembri predložila zákony v prospech MSP a urobila už veľa úprav pre znižovanie byrokracie a tiež kroky, ktoré zmiernili dosahy inflácie pre vyše milión malých firiem. Vyjadrila nádej, že súčasné aktivity exekutívy EÚ pripravia pôdu aj pre budúcu eurokomisiu, aby v tomto prístupe pokračovala.



"Potrebujeme zásadne zlepšiť situáciu malých podnikateľov, ktorí tvoria väčšinu európskeho produktu a viac ako 100 miliónov pracovných miest," povedal Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente.



Ocenil, že platforme SME Europe sa podarilo presadiť do politického manifestu EPP zlepšenie boja proti byrokracii, napríklad to, že za každý nový právny predpis dva predpisy vymažú. Ambíciou je znížiť súčasnú regulačnú záťaž o tretinu. "Tento cieľ si osvojila aj šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová a ide s ním aj do európskych volieb," spresnil.



Podľa neho ľudovci považujú segment MSP za kľúč k rozvoju. Z prieskumov v oblasti konkurencieschopnosti vychádza, že Európa má v rebríčku 50 najlepších firiem na svete len šesť, 20 je amerických a 13 z Číny.



"Strácame konkurencieschopnosť a potrebujeme urobiť zásadné opatrenia v prospech malých a stredných podnikov, a to formou zníženia regulačnej záťaže, zlepšením prístupu k financiám a zlepšením vzdelávania, lebo najmä digitálne zručnosti sú tie, ktoré teraz podnikatelia potrebujú," vysvetlil.







Zdôraznil, že SME Europe dáva priestor všetkým poslancom z EPP, ale aj predstaviteľom ostatných politických frakcií v EP prispieť návrhmi, ako pomôcť malým podnikateľom. EPP je však podľa neho jediná frakcia v europarlamente, ktorá ma inštitucionalizovanú platformu pre podporu MSP, pričom ju podporujú aj konzervatívne a liberálne frakcie.



"Konkurencieschopnosť a obrana budú kľúčové a spojené témy. Všetci hovoria, že treba posilniť obranu a pripraviť na to priemysel a aj malé a stredné podniky pritom pomôžu zlepšiť konkurencieschopnosť," odkázal Štefanec.