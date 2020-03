Štefanec: Odškodnení by mali byť i malé podniky a živnostníci

Brusel 12. marca (TASR) - Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) sa vo štvrtok obrátil na Európsku komisiu s otázkou na presný mechanizmus rozdeľovania financií na sanáciu škôd, ktoré vznikajú následkom epidémie nového koronavírusu v Európe. Podľa jeho interpelácie zaslanej exekutíve EÚ by kompenzácie mali dostať nielen veľké podniky, ale aj malí podnikatelia a živnostníci.



Štefanec, ktorý je vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) v europarlamente, využil článok 138 rokovacieho poriadku EP a zaslal takzvanú prioritnú otázku na písomné zodpovedanie. Komisia bude musieť na jeho otázku zareagovať.



Vo svojej interpelácii ocenil aktivitu Európskej komisie pri koordinácii postupov v boji s novým koronavírusom v rámci celej EÚ ako aj zriadenie fondu na zmiernenie ekonomických škôd. "V tejto súvislosti sa chcem opýtať, aký bude mechanizmus pri uplatňovaní ekonomických škôd, keďže už aj na Slovensku máme prvé prípady ekonomických škôd z dôvodu nevyhnutných opatrení v boji proti koronavírusu," adresoval svoju otázku exekutíve EÚ.



Poslanec pripomenul, že eurokomisia zatiaľ vyčlenila na zmiernenie hospodárskych škôd spôsobených novým koronavírusom 25 miliárd eur. "Súhlasím s týmto opatrením, no pýtam sa, aká bude štruktúra tejto pomoci," uviedol europoslanec v správe pre TASR.



Podľa jeho slov zatiaľ dvojtýždňové zastavenie rôznych spoločenských a športových akcií bude mať iba na Slovensku negatívny vplyv na tisíce živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí by tiež mali mať možnosť profitovať zo schémy odškodnenia.



"Obrovské výpadky v príjmoch zaznamenávajú aj stravovacie a ubytovacie zariadenia. Bolo by namieste, aby európska pomoc nesmerovala len pre veľké podniky, ale aj pre tých najviac zraniteľných. Zároveň chcem vyzvať ako končiacu, tak aj nastupujúcu vládu, aby sa týmto problémom vážne zaoberali a prijali opatrenia napríklad vo forme odkladu platieb poistného, preddavkov na dani či iných poplatkov a povinností, na ktoré má štát dosah," odkázal Štefanec.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)