Štefanec pripomenul význam 30-ročných osláv jednotného trhu EÚ

Brusel/Štrasburg 19. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (17. 1.) na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijali uznesenie k 30. výročiu jednotného trhu EÚ. Význam tohto výročia zdôraznila aj frakcia Európskej ľudovej strany (EPP) v dokumente, ktorý pripravili nemecký europoslanec Andreas Schwab a slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).



Schwab, ktorý je koordinátorom EPP vo Výbore EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO), a Štefanec, člen rovnakého výboru, v otvorenom liste pripomenuli, že bývalý šéf Európskej komisie Jacques Delors v roku 1988 poznamenal, že "nikto sa nezamiluje do spoločného trhu". Platí však, že Európania oceňujú pohodlie, ktoré im tento trh od roku 1993 priniesol.



Upozornili, že po stagflácii na začiatku 80. rokov dali Jednotný európsky akt v roku 1987 a neskôr Maastrichtská zmluva hospodárskej integrácii EÚ nový impulz. Za 30 rokov jednotný trh zharmonizoval stovky právnych predpisov o výrobkoch a stanovil minimálne normy ochrany spotrebiteľa pre všetkých európskych občanov. Za posledných 15 rokov bol jednotný trh kľúčovým nástrojom na to, aby sa EÚ stala svetovým lídrom v oblasti digitálnej regulácie. Skončila sa tak éra "digitálneho divokého západu".



Podľa ich stanoviska sú dnes výhody jednotného trhu s tovarom pre 440 miliónov európskych občanov jasné. Spotrebitelia si môžu vychutnať viac produktov z celej EÚ ako kedykoľvek predtým, nákup výrobkov z ktorejkoľvek krajiny EÚ je jednoduchší a bezpečnostné normy sú všade rovnaké, a to online aj offline.



"Ide o najúspešnejší projekt EÚ. Priniesol milióny pracovných miest, vyššiu životnú úroveň pre ľudí, mier a prosperitu v krajinách, ktoré stáročia medzi sebou bojovali," uviedol Štefanec pre TASR.



Schwab a Štefanec zdôraznili, že tvárou v tvár ruskej vojne proti Ukrajine a ekonomickému napätiu vo svete, ktoré narúša globálne dodávateľské reťazce, prosperitu a slobodu, ich už nemožno považovať za samozrejmosť. A vzhľadom na protekcionistický tlak USA na dotovanie domáceho priemyslu je dôležité zachovať otvorenosť jednotného trhu s cieľom znížiť prekážky, podporiť bezproblémový obchod a zvýšiť jeho príťažlivosť pre investorov aj občanov.



"Ak chceme zostať konkurencieschopní, udržať a vytvárať nové pracovné miesta, musíme aj naďalej posilňovať právomoci jednotného trhu," vysvetlil Štefanec.



Spresnil, že treba dokončiť jednotný trh v oblasti služieb, vybudovať spoločný digitálny trh, a najmä spoločný trh s energiami. Dobudovanie kapitálovej únie zlepší financovanie malých podnikov a veľký úžitok prinesie aj vzájomné uznávanie kvalifikácií a aj jednotné elektronické štandardy.



"K súčasným 269 miliardám eur ročne to môže priniesť ďalších 300 miliárd eur ročne," vysvetlil Štefanec.



Aj europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) upozornila, že jednotný trh nie je dokončený. "Problémy v jeho fungovaní sú spôsobované napríklad odlišnosťou daňových systémov jednotlivých členských štátov, nedostatočným rozvojom elektronického obchodovania, zaostávaním odvetvia služieb za tovarmi či otázkami týkajúcimi sa uznávania odborných kvalifikácií," uviedla. Ocenila skutočnosť, že spoločný trh zohráva kľúčovú úlohu pri riešení krízových situácií v Európe - či už pri distribúcii zdravotníckeho vybavenia a vakcín v priebehu pandémie nového koronavírusu alebo pri zabezpečovaní diverzifikovaných dodávok energií počas súčasnej energetickej krízy.









