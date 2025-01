Štefanec: SME Europe tlačí na EÚ, aby zlepšila podmienky podnikateľov

Brusel 30. januára (TASR) - Platforma Európskeho parlamentu (EP) pre malé a stredné podniky SME Europe neprestáva vyvíjať tlak na inštitúcie EÚ, aby zlepšovali podmienky pre podnikateľov, ktorí tvoria kostru európskej ekonomiky. V rozhovore pre TASR to vo štvrtok povedal bývalý slovenský europoslanec a čestný predseda platformy SME Europe Ivan Štefanec.



Štefanec sa vo štvrtok zúčastnil na pracovnom zasadnutí skupiny, ktorá má na starosti ochranu záujmov malých a stredných podnikateľov v Európe. Platforme SME Europe počas svojho pôsobenia v europarlamente predsedal šesť rokov. Oceňuje, že v tomto období sa na práci platformy založenej Európskou ľudovou stranou (EPP), kde pôsobilo okolo 60 poslancov, začali zúčastňovať aj zákonodarcovia z frakcií sociálnych demokratov, liberálov, reformných konzervatívcov a dokonca aj zo skupiny Zelených, lebo podľa neho všetkým záležalo na tom, aby malé a stredné podnikanie v Európe prosperovalo a prispievalo k zlepšeniu konkurencieschopnosti.



Po vypršaní poslaneckého mandátu mu frakcia EPP ponechala titul čestného predsedu SME Europe a podobne ako aj iní bývalí europoslanci z iných členských krajín sa zúčastňuje na pracovných zasadnutiach platformy. Predsednícku funkciu po ňom prevzal švédsky europoslanec Jörgen Warborn.



"To, čo považujeme za najdôležitejšie, je znižovanie byrokracie. Preto pokračujeme v tlaku na Európsku komisiu a na Európsky parlament pre znižovanie administratívnej záťaže pre podnikateľov. Rokujeme s nimi a verím, že to bude úspešné," vysvetlil. Spresnil, že snahou nie je schéma "jedna za jednu", čiže zavedením nového nariadenia vymazať nejaké staršie, ale aby každá nová právna norma nahradila dve alebo niekoľko starších, čo je podľa neho reálne.



SME Europe ďalej bojuje za dokončenie jednotného trhu EÚ, pričom Štefanec tvrdí, že "najväčšie víťazstvo" integrácie členské štáty nevyužívajú dostatočne a niektoré krajiny presadzujú národné záujmy nad spoločné celoúnijné.



"Najmä v oblasti služieb potrebujeme jednotný trh dokončiť, ide o telekomunikačné, dopravné a finančné služby. Na dokončení jednotného trhu získajú všetci, podnikatelia aj občania," povedal.



Do tretice sa podľa jeho slov SME Europe venuje téme uplatňovania umelej inteligencie v praxi, pretože je to oblasť, ktorá mení všetko. "Umelá inteligencia bude tiež rozhodujúcim prvkom, podľa toho ako ju zvládneme, či sa budeme mať lepšie a či pomôže zlepšiť našu konkurencieschopnosť. Verím, že so to Únii podarí. Vytvorili sme nejaký regulačný rámec a teraz je dôležité ho uplatniť, aby nebrzdil našu konkurencieschopnosť, ale, naopak, aby zlepšoval pozíciu EU vo svete," opísal situáciu Štefanec.



Exposlanec pripomenul, že SME Europe má cez podnikateľské zväzy zastúpenie v každej členskej krajine EÚ, v Európskej komisii je spojkou čestný člen tejto skupiny, komisár pre ekonomiku, produktivitu a zjednodušenie legislatívy Valdis Dombrovskis a v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV), ktorý na európskej úrovni koná v prospech zamestnancov a zamestnávateľov, zas pôsobí zakladateľ SME Europe, rakúsky politik Paul Rübig.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)