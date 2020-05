Štefanec: Malé a stredné podniky po koronakríze potrebujú financie

Brusel 18. mája (TASR) - Pre drvivú väčšinu malých a stredných firiem v krajinách Európskej únie je kľúčové dostať čo najrýchlejšie priamu finančnú pomoc. Vyplýva z prieskumu organizácie SME Europe, najväčšej politickej organizácie v Európe, ktorá sa zaoberá právami malých a stredných podnikov (MSP) a vytvára a rozvíja spoločnú európsku politiku priaznivú pre tento druh podnikov.



Na výsledky prieskumu v pondelok upozornil slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je v Európskom parlamente (EP) predsedom platformy SME Europe a šéfom slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP). SME Europe je pridružená organizácia EPP pre oblasť podpory malého a stredného podnikania.



Podľa jeho slov sa v mesiacoch apríl a máj formou internetového dotazníka uskutočnil prieskum medzi európskymi malými a strednými podnikmi, ktorý zisťoval, aké sú ich potreby v čase krízy, ktorá bola spôsobená pandémiou nového koronavírusu. Na dotazník zareagovalo vyše 900 európskych firiem a samostatne zárobkovo činných osôb.



Štefanec spresnil, že prieskum jasne naznačil, že pre drvivú väčšinu malých a stredných firiem je kľúčové dostať čo najrýchlejšie priamu finančnú pomoc.



"To, že malé a stredné firmy trpia chronickým nedostatkom kapitálu a rezerv, bol známy fakt už pred krízou a Európska únia naň reagovala napríklad aj v rámci programov Európskeho fondu pre strategické investície, keď uvoľnila financie na zvýhodnené pôžičky. Kríza ich však aj tak zasiahla nepripravené," opísal situáciu Štefanec. Dodal, že podľa prieskumu až 60 % malých a stredných firiem nemá rezervy na viac ako niekoľko týždňov a štvrtina musela prepúšťať zamestnancov.



Až 71 % respondentov uviedlo, že najdôležitejšia je pre nich priama finančná pomoc na preklenutie výpadkov v príjmoch. Tieto peniaze je potrebné vnímať ako investíciu na udržanie pracovných miest a na budúce naštartovanie ekonomiky. Zároveň nemôže ísť o symbolické sumy, ale o relevantné peniaze, pomocou ktorých dokážu firmy vyrovnať svoje záväzky.



Iba 11 % MSP má finančné prostriedky na jeden rok, 25 % na viac ako dva mesiace a 60 % z nich iba na niekoľko týždňov. Viac ako 25 % malých a stredných firiem bolo nútených prepúšťať zamestnancov alebo neobnoviť im pracovné zmluvy. Ďalších 25 % prešlo na rôzne formy práce na kratší alebo čiastočný úväzok. Okrem toho 45 % MSP znížilo nové plánované pracovné miesta a viac ako 68 % z nich odložilo plánované investície do infraštruktúry alebo do výroby a 47 % firiem v prieskume uviedlo, že očakáva aj škrty v daniach a odvodoch.



Podľa slovenského europoslanca administratíva spojená so žiadosťami MSP pritom musí byť jednoduchá a podľa možnosti čo najdigitalizovanejšia. Väčšina firiem tiež požaduje čo najskoršie uvoľnenie reštrikcií voľného pohybu osôb a tovarov v rámci spoločného trhu EÚ.



Štefanec pripomenul, že Európska komisia okrem iných opatrení odobrila slovenskú schému pomoci na udržanie zamestnanosti vo výške dvoch miliárd eur. Tieto prostriedky podľa jeho názoru musia okamžite ísť na pomoc malým a stredným podnikom, ktoré bez týchto impulzov neprežijú a opätovné naštartovanie ich biznisu po kríze bude mimoriadne náročné, ak nie nemožné.



Spravodajca TASR Jaromír Novak