Štefanov je proti stavbe veterných elektrární
Od januára 2022 má však obec podpísanú zmluvu s investormi, ktorú nemožno zrušiť pred rokom 2027, je teda potrebné počkať, ako sa situácia vyvinie.
Štefanov 24. januára (TASR) - Poslanci obecného zastupiteľstva v Štefanove v okrese Senica ešte na decembrovom zasadnutí jednohlasne odmietli výstavbu veterných elektrární na svojom území. Od januára 2022 má však obec podpísanú zmluvu s investormi, ktorú nemožno zrušiť pred rokom 2027, je teda potrebné počkať, ako sa situácia vyvinie. TASR to uviedol starosta obce František Chudý.
Poslanci na zastupiteľstve zdôraznili, že výstavba by spôsobila hluk, prach, narušila scenériu a mala negatívny dosah na životné prostredie a zdravie obyvateľov. „Síce poslanci odsúhlasili zrušenie, ale nie je jasné, či je to relevantné vzhľadom na zmluvu. Každopádne sa musí počkať na posúdenie EIA (vplyvov na životné prostredie) a situácia sa po voľbách môže zmeniť,“ povedal starosta.
Ešte pred uzavretím zmluvy o spolupráci s investormi obecní poslanci na zastupiteľstve v decembri 2021 súhlasili s vybudovaním veterného parku v katastri obce tou spoločnosťou, ktorá ponúkne obci najvýhodnejšie podmienky. V nasledujúcom roku došlo k jej podpisu. Účelom zmluvy z januára 2022, ktorú samospráva zverejnila na svojom webe, je príprava vzájomnej spolupráce a podpory pri výstavbe veterného parku. Obci by vďaka zmluve pribudla každoročne suma 15.000 eur za veternú elektráreň, pričom k prvej úhrade by malo dôjsť už v roku, v ktorom sa začne s výstavbou.
Investor plánuje výstavbu deviatich veterných turbín v obciach Štefanov a Dojč s výkonom päť až 7,5 megawattu na turbínu. Projekty podliehajú posudzovaniu EIA. Obe lokality sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde a nie sú v súlade s územným plánom obcí. Predpokladaný termín začiatku výstavby má byť rok 2029. Navrhovatelia, spoločnosti Sloweb a WKS Energia, plánujú výstavbu dopravnej a technickej infraštruktúry, trasovanie elektrického vedenia a distribúciu vyrobenej energie do siete.
