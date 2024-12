Stellantis a CATL investujú do továrne na batérie v Španielsku

Madrid 10. decembra (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis a čínsky výrobca CATL v utorok oznámili, že investujú 4,1 miliardy eur do továrne na výrobu batérií pre elektrické autá v španielskej Zaragoze. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Pre projekt vytvorili spoločný podnik, v ktorom má každá z firiem rovnaký podiel 50 %. Očakávajú, že s výrobou začnú do konca roku 2026.



Kapacita závodu by mohla dosiahnuť 50 gigawatthodín v závislosti od vývoja trhu s elektrickými vozidlami v Európe a od podpory európskych a španielskych úradov.



Spoločný podnik prinesie "inovatívnu výrobu batérií do španielskeho závodu, ktorý je už teraz lídrom v oblasti čistej a obnoviteľnej energie," povedal predseda predstavenstva Stellantis John Elkann. Poďakoval tiež španielskym úradom za podporu.



Robin Zeng, predseda a generálny riaditeľ CATL, bol v pondelok (9. 12.) v Madride, kde sa stretol s premiérom Pedrom Sánchezom.



Stellantis je tiež najväčším investorom do spoločného podniku na výrobu batérií ACC, ktorý vlastní spolu s nemeckým Mercedesom a francúzskou ropnou spoločnosťou ToatalEnergies. ACC spustilo výrobu v gigatovárni vo Francúzsku, zatiaľ čo rozvoj dvoch ďalších veľkých tovární v Taliansku a Nemecku sa zastavil pre slabý dopyt po elektrických vozidlách.