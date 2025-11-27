< sekcia Ekonomika
Stellantis a CATL začali s výstavbou závodu na batérie v Španielsku
Španielsko sa stalo kľúčovým spojencom Číny.
Autor TASR
Madrid 27. novembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis a čínska spoločnosť CATL začali s výstavbou závodu na výrobu batérií v severnom Španielsku v hodnote 4,1 miliardy eur. Tento projekt podčiarkuje rastúcu závislosť Európy od čínskych technológií, napriek snahe Európskej únie (EÚ) o jej zníženie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Španielsko sa stalo kľúčovým spojencom Číny. Investíciu privítala administratíva premiéra Pedra Sáncheza, hoci sa objavila kritika, že sa čínska spoločnosť pri expanzii do Európy spolieha na vlastných zamestnancov. „Budujeme najlepší investičný model v Španielsku a v Európe,“ povedal v stredu (26. 11.) minister priemyslu Jordi Hereu po tom, čo sa odfotil s predstaviteľmi spoločnosti.
Spoločný podnik druhého najväčšieho európskeho výrobcu automobilov, ktorý vznikol fúziou francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën a nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler, a čínskeho výrobcu batérií Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), vyvolal v Španielsku kontroverzné reakcie. Dôvodom sú správy, že plánuje nasadiť približne 2000 čínskych pracovníkov na výstavbu továrne a montáž zariadenia.
Andy Wu, vedúci podniku, odmietol poskytnúť detaily s tým, že proces prijímania subdodávateľov stále prebieha a zámerom je „najať skvelých miestnych zamestnancov“. Spočiatku prídu z Číny stovky pracovníkov a zostanú jeden až dva roky, čiastočne na zaškolenie miestnych ľudí, dodal.
Stellantis a CATL plánujú začať s výrobou do konca budúceho roka. Dokumenty, ktoré podnik predložil miestnym úradom, ukazujú, že ich cieľom je do roku 2028 dosiahnuť 30 % plánovanej výrobnej kapacity. Keď sa výroba v roku 2030 zvýši na plnú kapacitu, továreň by mala zamestnávať takmer 4000 ľudí a vyrábať batérie s výkonom približne 50 gigawatthodín ročne.
Európa len ťažko konkuruje spoločnosti CATL a iným ázijským výrobcom batérií. EÚ a súkromní investori vložili miliardy eur do miestnych konkurentov, ale Britishvolt vo Veľkej Británii a Northvolt vo Švédsku sa napriek podpore dostali do platobnej neschopnosti. Stellantis a divízie Mercedesu Automotive Cells a Volkswagenu PowerCo tiež obmedzili alebo odložili plány pre slabý dopyt po elektromobiloch.
Naopak, CATL pokračuje v expanzii. Továreň, ktorú stavia v Maďarsku, bude vyrábať niekoľko typov batérií a nielen lítium-iónové.
Španielsko sa stalo kľúčovým spojencom Číny. Investíciu privítala administratíva premiéra Pedra Sáncheza, hoci sa objavila kritika, že sa čínska spoločnosť pri expanzii do Európy spolieha na vlastných zamestnancov. „Budujeme najlepší investičný model v Španielsku a v Európe,“ povedal v stredu (26. 11.) minister priemyslu Jordi Hereu po tom, čo sa odfotil s predstaviteľmi spoločnosti.
Spoločný podnik druhého najväčšieho európskeho výrobcu automobilov, ktorý vznikol fúziou francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën a nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler, a čínskeho výrobcu batérií Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), vyvolal v Španielsku kontroverzné reakcie. Dôvodom sú správy, že plánuje nasadiť približne 2000 čínskych pracovníkov na výstavbu továrne a montáž zariadenia.
Andy Wu, vedúci podniku, odmietol poskytnúť detaily s tým, že proces prijímania subdodávateľov stále prebieha a zámerom je „najať skvelých miestnych zamestnancov“. Spočiatku prídu z Číny stovky pracovníkov a zostanú jeden až dva roky, čiastočne na zaškolenie miestnych ľudí, dodal.
Stellantis a CATL plánujú začať s výrobou do konca budúceho roka. Dokumenty, ktoré podnik predložil miestnym úradom, ukazujú, že ich cieľom je do roku 2028 dosiahnuť 30 % plánovanej výrobnej kapacity. Keď sa výroba v roku 2030 zvýši na plnú kapacitu, továreň by mala zamestnávať takmer 4000 ľudí a vyrábať batérie s výkonom približne 50 gigawatthodín ročne.
Európa len ťažko konkuruje spoločnosti CATL a iným ázijským výrobcom batérií. EÚ a súkromní investori vložili miliardy eur do miestnych konkurentov, ale Britishvolt vo Veľkej Británii a Northvolt vo Švédsku sa napriek podpore dostali do platobnej neschopnosti. Stellantis a divízie Mercedesu Automotive Cells a Volkswagenu PowerCo tiež obmedzili alebo odložili plány pre slabý dopyt po elektromobiloch.
Naopak, CATL pokračuje v expanzii. Továreň, ktorú stavia v Maďarsku, bude vyrábať niekoľko typov batérií a nielen lítium-iónové.