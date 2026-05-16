Stellantis a Dongfeng sa dohodli na spoločnej výrobe elektromobilov
Spoločný podnik bude podľa firmy Stellantis od roku 2027 vyrábať dve úplne nové vozidlá značky Peugeot a dve terénne vozidlá značky Jeep na nové energetické zdroje v továrni Dongfeng vo Wu-chane.
Autor TASR
Rím 16. mája (TASR) - Automobilka Stellantis oznámila, že dosiahla dohodu s čínskou skupinou Dongfeng v hodnote asi jednej miliardy eur o spoločnom podniku na výrobu vozidiel Peugeot a Jeep v Číne. Taliansko-francúzsko-americká automobilka v piatok (15. 5.) uviedla, že jej príspevok bude približne 130 miliónov eur. Autá vyrábané v Číne budú určené pre čínsky trh i na predaj po celom svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„S viac ako 30-ročnou históriou spolupráce a spoločnými odbornými znalosťami v automobilovom priemysle sú firmy Stellantis a Dongfeng pripravené ešte viac spojiť svoje silné stránky a predstaviť úplne nové vozidlá s najmodernejšími technológiami elektromobilov od značiek, ktorým zákazníci na celom svete dôverujú a milujú ich,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis Antonio Filosa. „Tešíme sa na tento projekt a na ešte väčšiu spoluprácu v budúcnosti,“ dodal.
