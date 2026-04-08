Stellantis a Leapmotor chcú spoločne vyrábať elektrický SUV Opel
V Európe, ktorá je primárnym trhom automobilky Stellantis, tvoril predaj vozidiel Opel približne 21 % odbytu francúzsko-talianskej automobilky. Najviac sa Opel predáva v Nemecku.
Autor TASR
Šanghaj/Miláno 8. apríla (TASR) - Automobilová skupina Stellantis je v pokročilom štádiu rokovaní s čínskym výrobcom áut Leapmotor o spoločnom vývoji elektrického SUV značky Opel. Vozidlo by využívalo technológiu čínskej automobilky a vyrábalo by sa v španielskom závode firmy Stellantis v Zaragoze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, pre ktorú to uviedli tri zdroje.
Ak sa dohoda dosiahne, pomôže to spoločnosti Stellantis zredukovať náklady a čas na vývoj nového modelu elektromobilu, keďže francúzsko-talianska automobilka sa zameriava na benzínovo-elektrické hybridné vozidlá. Firma tak zároveň môže odraziť konkurenciu zo strany BYD a ďalších čínskych značiek v Európe a zlepšiť mieru využitia svojich európskych závodov.
Stellantis vytvoril partnerstvo so spoločnosťou Leapmotor po tom, ako v roku 2023 získal približne pätinu čínskej automobilky. Firmy založili spoločný podnik Leapmotor International, ktorý má na starosti predaj a výrobu automobilov Leapmotor mimo Číny.
Elektrický SUV Opel by mal mať spoločnú architektúru s vozidlom SUV B10 čínskej automobilky, ktoré Leapmotor bude pre európsky trh montovať takisto v závode v Zaragoze, uviedli dva zdroje. Výroba nového modelu Opel by sa podľa nich mala začať v roku 2028 a cieľová ročná produkcia je 50.000 vozidiel.
