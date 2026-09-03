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Stellantis a Leapmotor rozširujú spoluprácu v Európe
V závode v španielskej Zaragoze sa približne 400 nových zamestnancov pripravuje na začatie výroby modelu Leapmotor B10.
Autor TASR
Rím 3. septembra (TASR) - Taliansko-francúzska automobilová skupina Stellantis rozširuje svoju spoluprácu s čínskym výrobcom elektromobilov Leapmotor v Európe. V závode v španielskej Zaragoze sa približne 400 nových zamestnancov pripravuje na začatie výroby modelu Leapmotor B10, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Kompaktné SUV sa bude v Španielsku vyrábať v plne elektrickej verzii aj vo variante s predĺžením dojazdu. Prvé modely B10 montované v Španielsku by sa mali dostať na trh do konca tohto roka. Závod v Zaragoze v súčasnosti zamestnáva takmer 5000 ľudí. Okrem iných vozidiel sa tam vyrábajú modely Peugeot 208, Opel Corsa a Lancia Ypsilon.
V roku 2028 by mohlo v Zaragoze pribudnúť aj nové elektrické SUV od spoločnosti Opel. Očakáva sa, že nemecký model bude využívať komponenty a technológie partnera Leapmotor. To by malo skrátiť čas a náklady na vývoj.
Stellantis vytvoril partnerstvo so spoločnosťou Leapmotor po tom, ako v roku 2023 získal približne pätinu čínskej automobilky. Firmy založili spoločný podnik Leapmotor International, ktorý má výhradné práva na vývoz, predaj a výrobu elektrických vozidiel Leapmotor mimo Číny s dôrazom na Európu.
Kompaktné SUV sa bude v Španielsku vyrábať v plne elektrickej verzii aj vo variante s predĺžením dojazdu. Prvé modely B10 montované v Španielsku by sa mali dostať na trh do konca tohto roka. Závod v Zaragoze v súčasnosti zamestnáva takmer 5000 ľudí. Okrem iných vozidiel sa tam vyrábajú modely Peugeot 208, Opel Corsa a Lancia Ypsilon.
V roku 2028 by mohlo v Zaragoze pribudnúť aj nové elektrické SUV od spoločnosti Opel. Očakáva sa, že nemecký model bude využívať komponenty a technológie partnera Leapmotor. To by malo skrátiť čas a náklady na vývoj.
Stellantis vytvoril partnerstvo so spoločnosťou Leapmotor po tom, ako v roku 2023 získal približne pätinu čínskej automobilky. Firmy založili spoločný podnik Leapmotor International, ktorý má výhradné práva na vývoz, predaj a výrobu elektrických vozidiel Leapmotor mimo Číny s dôrazom na Európu.