Stellantis a Leapmotor zrušili plán na výrobu druhého elektromobilu

Varšava 11. novembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis a jej čínsky partner Leapmotor zrušili plán na výrobu druhého modelu elektrického vozidla v závode automobilky Tychy v Poľsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené so situáciou.



Namiesto toho zvažujú využitie závodu skupiny Stellantis v nemeckom Eisenachu, ktorý vyrába modely Opel a závodu v Trnave na Slovensku ako alternatívne miesta pre výrobu elektrického crossoveru B10, povedal jeden zo zdrojov.



Stellantis a Leapmotor odmietli správu komentovať. Dva zdroje, ktoré o rozhodnutí vedia, odmietli byť menované, pretože záležitosť je súkromná.



Stellantis vlastní podiel vo výške 51 % v spoločnom podniku s čínskym partnerom Leapmotor, ktorý má zvyšných 49 %. K posunu vo výrobných plánoch došlo po tom, ako čínska vláda súkromne povedala výrobcom automobilov, aby zastavili veľké investície v európskych krajinách, ktoré podporovali uvalenie dodatočných ciel na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne do Európskej únie (EÚ), tvrdia zdroje. Čínskym automobilkám bolo na stretnutí s čínskym ministerstvom obchodu 10. októbra povedané, že by mali pozastaviť rozsiahle investičné plány v krajinách EÚ, ktoré podporili návrh ciel.



Leapmotor a Stellantis predstavili elektrický model B10 na parížskom autosalóne štyri dni po tomto stretnutí 14. októbra. Obe automobilky to oslavovali ako míľnik v ich partnerstve.



Poľsko patrí medzi 10 členov EÚ, ktorí podporili rozhodnutie Bruselu uvaliť dodatočné clá na elektrické autá z Číny až do výšky 35 % k už existujúcim clám vo výške 10 % na dovoz vozidiel do európskeho bloku. Celkové clá na čínske autá tak môžu dosiahnuť až 45 %.



Proti dodatočným clám bolo päť členov EÚ vrátane Nemecka a Slovenska a ďalších 12 členských štátov sa zdržalo hlasovania o schválení ciel, ktoré nadobudli účinnosť 30. októbra.



Stellantis a Leapmotor nezverejnili, kde sa bude SUV B10 vyrábať. A nie je jasné, či pri rozhodnutí presunúť plánovanú výrobu B10 z Poľska zohrali úlohu aj iné faktory ako tlak Pekingu na čínske automobilky. Čínsky informačný úrad ani ministerstvo obchodu neodpovedali na žiadosť o komentár. Ani poľské ministerstvo priemyslu sa k správe nevyjadrilo.



Závod Stellantis v meste Tychy v Poľsku vyrába kompaktné elektrické vozidlo T03 s komponentmi dodávanými z Číny.



Výroba nového modelu v Nemecku by bola drahšia ako v Poľsku, pokiaľ ide o náklady na energie a prácu, uviedol jeden zo zdrojov.



Leapmotor uviedol, že B10 je prvým elektromobilom zo série B, ktorý bol navrhnutý na trh mimo Číny. Generálny riaditeľ Stellantisu Carlos Tavares zase povedal, že partnerstvo s Leapmotorom a B10 je spôsob, ako priniesť "high-tech cenovo dostupné" elektrické vozidlá spotrebiteľom mimo Číny.