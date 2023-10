Stellantis a Samsung investujú 3 miliardy USD do továrne na batérie

Detroit 11. októbra (TASR) - Americko-európska automobilka Stellantis a juhokórejský výrobca elektroniky Samsung v stredu oznámili, že plánujú investovať 3,2 miliardy USD (3,02 miliardy eur) do svojej druhej továrne na batérie v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosti už v júli avizovali, že vybudujú druhý závod v USA, ktorý bude dodávať batérie automobilkám zo skupiny Stellantis, ale nezverejnili výšku investície ani jeho umiestnenie. V stredajšom vyhlásení už spresnili, že továreň sa bude nachádzať v meste Kokomo v štáte Indiana. V tomto štáte sa už stavia aj prvá továreň StarPlus Energy. Tá by mala byť uvedená do prevádzky v 1. štvrťroku 2025 s ročnou výrobnou kapacitou 33 gigawatthodín (GWh).



Druhá továreň by mala začať fungovať začiatkom roka 2027 s ročnou produkciou 34 GWh. Celkové investície do oboch tovární by mali dosiahnuť 6,3 miliardy USD.



Vozidlá na batérie (BEV) majú do roku 2030 tvoriť 100 % z predaja osobných automobilov skupiny Stellantis v Európe a 50 % z predaja ľahkých úžitkových vozidiel v USA.



(1 EUR = 1,0582 USD)