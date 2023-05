Stellantis bude potrebovať ešte jednu alebo dve ďalšie továrne na baté

Paríž 30. mája (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis bude potrebovať ešte jednu alebo dokonca dve veľké továrne na batérie pre elektrické vozidlá v USA, aby dosiahla svoje výrobné ciele. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Carlos Tavares. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V rozhovore s novinármi na slávnostnom otvorení tzv. gigatovárne v Billy-Berclau na severe Francúzska Tavares povedal, že automobilová skupina by potrebovala viac závodov na batérie v Severnej Amerike, kde už oznámila plány na výstavbu dvoch tovární.



Americký zákon o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act, IRA), ktorého cieľom je obmedziť infláciu podporou investícií do domácej výroby, vytvoril v USA "veľmi priaznivé" investičné podmienky, poznamenal Tavares.



Skupina Stellantis, ktorej patria značky Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën a Opel, plánuje dosiahnuť do roku 2030 globálnu kapacitu výroby batérií na úrovni 400 gigawatthodín (GWh).



Spoločnosť už oznámila výstavbu závodu v Kanade a v americkom štáte Indiana, nad rámec troch európskych gigafabrík s celkovou kapacitou 120 GWh.